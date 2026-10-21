POLICIJA UPALA U STAN ZBOG DROGE, A ON SKOČIO SA TREĆEG SPRATA Drama u Živinicama, mladić (23) zadobio teške povrede
U Živinicama je danas zabeležena dramatična situacija tokom policijske akcije pretresa stana radi pronalaska droge.
Prilikom ulaska istražitelja u prostorije, mlađi muškarac je, u panici ili pokušaju bekstva, skočio sa trećeg sprata zgrade, usled čega je zadobio teške i višestruke povrede po celom telu.
"21. oktobra 2026. godine, oko 12 časova u Živinicama, prilikom realizacije naredbe za pretres koju je izdao Opštinski sud u Živinicama, a po kojoj postupaju istražitelji Sektora kriminalističke policije Uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona, prilikom ulaska u prostorije koje su predmet pretresa, došlo je do samopovređivanja muškarca (23) iz Živinica", potvrdila je portparolka MUP-a TK Adnana Sprečić.
Povređeni muškarac prevezen je vozilom Hitne pomoći Doma zdravlja Živinice u Univerzitetski klinički centar Tuzla, gde je zadržan na lečenju.
Pod nadzorom kantonalnog tužioca, istražitelji Odeljenja kriminalističke policije Policijske uprave Živinice obavili su uviđaj, a preduzimaju se i druge istražne radnje kako bi se utvrdile sve okolnosti ovog događaja.
(Kurir.rs/Avaz)