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U Živinicama je danas zabeležena dramatična situacija tokom policijske akcije pretresa stana radi pronalaska droge.

Prilikom ulaska istražitelja u prostorije, mlađi muškarac je, u panici ili pokušaju bekstva, skočio sa trećeg sprata zgrade, usled čega je zadobio teške i višestruke povrede po celom telu.

"21. oktobra 2026. godine, oko 12 časova u Živinicama, prilikom realizacije naredbe za pretres koju je izdao Opštinski sud u Živinicama, a po kojoj postupaju istražitelji Sektora kriminalističke policije Uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona, prilikom ulaska u prostorije koje su predmet pretresa, došlo je do samopovređivanja muškarca (23) iz Živinica", potvrdila je portparolka MUP-a TK Adnana Sprečić.

Povređeni muškarac prevezen je vozilom Hitne pomoći Doma zdravlja Živinice u Univerzitetski klinički centar Tuzla, gde je zadržan na lečenju.