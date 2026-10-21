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Mlađi muškarac poginuo je u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila danas oko 17.30 časova na obilaznici oko Bijeljine, u blizini Industrijske zone 1, prenose mediji.

U nesreći su učestvovali kamion i kombi jedne privatne kurirske službe.

Od siline udara poginuo je mlađi muškarac koji se nalazio u kombiju, dok je vozač kamiona zadobio povrede i vozilom Hitne pomoći prevezen je u najbližu zdravstvenu ustanovu.

Na mestu nesreće intervenisali su pripadnici Vatrogasne jedinice Bijeljina.

Saobraćaj na ovoj deonici obilaznice potpuno je obustavljen i preusmerava se na alternativne pravce do završetka policijskog uviđaja i uklanjanja vozila sa kolovoza.

(Kurir.rs/InfoBijeljina)

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