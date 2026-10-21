U sudaru kamiona i dostavnog vozila jedna osoba je izgubila život, dok je povređeni vozač prevezen u bolnicu. Saobraćaj na obilaznici je obustavljen, a policija obavlja uviđaj.
Bosna i Hercegovina
STRAVIČAN SUDAR KAMIONA I KOMBIJA KOD BIJELJINE! Mladić poginuo na licu mesta, vozač kamiona povređen, obilaznica potpuno blokirana
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Mlađi muškarac poginuo je u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila danas oko 17.30 časova na obilaznici oko Bijeljine, u blizini Industrijske zone 1, prenose mediji.
U nesreći su učestvovali kamion i kombi jedne privatne kurirske službe.
Od siline udara poginuo je mlađi muškarac koji se nalazio u kombiju, dok je vozač kamiona zadobio povrede i vozilom Hitne pomoći prevezen je u najbližu zdravstvenu ustanovu.
Na mestu nesreće intervenisali su pripadnici Vatrogasne jedinice Bijeljina.
Saobraćaj na ovoj deonici obilaznice potpuno je obustavljen i preusmerava se na alternativne pravce do završetka policijskog uviđaja i uklanjanja vozila sa kolovoza.
(Kurir.rs/InfoBijeljina)
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