POLICIJA OTKRILA VIŠE OD 11 KILOGRAMA DROGE: U Hrvatskoj uhapšen državljanin BiH, ispod automobila vadio kese
- U Dugopolju je uhapšen državljanin BiH rođen 1996. godine, kod koga je policija pronašla 11.210 grama amfetamina u osam PVC kesa.
- U odvojenim akcijama u Omišu i na području Imotskog zaplenjene su dodatne količine amfetamina, kokaina i marihuane, a pronađeni su i oružje i municija.
Državljanin Bosne i Hercegovine, rođen 1996. godine, uhapšen je u Dugopolju, u Hrvatskoj, nakon što je policija kod njega pronašla 11.210 grama amfetamina.
U odvojenim policijskim akcijama u Omišu i na području Imotskog pronađene su dodatne količine droge, kao i oružje i municija.
Osam PVC kesa
Prema saopštenju hrvatske policije, 20. oktobra, oko 20:45 časova, tokom redovne terenske kontrole u Dugopolju, policajci su primetili muškarca kako leži ispod putničkog automobila i vadi kese iz njegovog donjeg dela vozila.
Kada su mu prišli, utvrdili su da je reč o državljaninu BiH rođenom 1996. godine. Tokom istrage, oduzeto je osam PVC kesa koje su sadržale ukupno 11.210 grama amfetamina.
Muškarac je uhapšen zbog sumnje da je počinio ilegalnu proizvodnju i trgovinu drogom. Nakon kriminalističke istrage, biće predat pritvorskom nadzorniku.
Droga u sportskoj torbi
Istog dana, policija je pretresla kuću i druge prostorije koje koristi 29-godišnjak u Omišu. Tom prilikom, u sportskoj torbi je pronađeno šest vakuum kesica sa ukupno 5.842 grama amfetamina.
I ovaj muškarac je uhapšen zbog sumnje da je počinio ilegalnu proizvodnju i trgovinu drogom. Odveden je u policijsku stanicu u Omišu, gde je nad njim sprovedena kriminalistička istraga, nakon čega će biti predat pritvorskom nadzorniku.
Pronađeni kokain, marihuana i oružje
U odvojenoj policijskoj akciji na području Imotskog, pretražen je muškarac rođen 1972. godine.
Policija je kod njega pronašla manju količinu marihuane, kao i deset kesica kokaina pripremljenih za prodaju. Pored droge, pronađeno je i oružje i municija.
Nakon završetka kriminalističke istrage, i ovaj muškarac će biti priveden pritvorskom nadzorniku.
(Kurir.rs/Dnevni Avaz)