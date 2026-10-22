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Državljanin Bosne i Hercegovine, rođen 1996. godine, uhapšen je u Dugopolju, u Hrvatskoj, nakon što je policija kod njega pronašla 11.210 grama amfetamina.

U odvojenim policijskim akcijama u Omišu i na području Imotskog pronađene su dodatne količine droge, kao i oružje i municija.

Osam PVC kesa

Prema saopštenju hrvatske policije, 20. oktobra, oko 20:45 časova, tokom redovne terenske kontrole u ​​Dugopolju, policajci su primetili muškarca kako leži ispod putničkog automobila i vadi kese iz njegovog donjeg dela vozila.

Kada su mu prišli, utvrdili su da je reč o državljaninu BiH rođenom 1996. godine. Tokom istrage, oduzeto je osam PVC kesa koje su sadržale ukupno 11.210 grama amfetamina.

Muškarac je uhapšen zbog sumnje da je počinio ilegalnu proizvodnju i trgovinu drogom. Nakon kriminalističke istrage, biće predat pritvorskom nadzorniku.

Droga u sportskoj torbi

Istog dana, policija je pretresla kuću i druge prostorije koje koristi 29-godišnjak u Omišu. Tom prilikom, u sportskoj torbi je pronađeno šest vakuum kesica sa ukupno 5.842 grama amfetamina.

I ovaj muškarac je uhapšen zbog sumnje da je počinio ilegalnu proizvodnju i trgovinu drogom. Odveden je u policijsku stanicu u Omišu, gde je nad njim sprovedena kriminalistička istraga, nakon čega će biti predat pritvorskom nadzorniku.

Pronađeni kokain, marihuana i oružje

U odvojenoj policijskoj akciji na području Imotskog, pretražen je muškarac rođen 1972. godine.

Policija je kod njega pronašla manju količinu marihuane, kao i deset kesica kokaina pripremljenih za prodaju. Pored droge, pronađeno je i oružje i municija.