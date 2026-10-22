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Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) izdao je danas žuta upozorenja na jake vetrove za četiri županije. U delovima Jadrana očekuju se udari vetra do 95 kilometara na sat, a mogući su i problemi u pomorskom saobraćaju. Upozorenja važe za Istarsku, Primorsko-gorsku, Ličko-senjsku i Zadarsku županiju.

Udari vetra do 95 km/h

U Primorsko-gorskoj županiji očekuje se jaka bura sa olujnim udarima, dok će na ostrvima ujutru duvati jugozapadni vetar. Žuto upozorenje važi od 8 do 20 časova.

U Istri će jak jugozapadni vetar preći u severozapadni i buru, a na zapadnoj obali su mogući olujni udari. Za Ličko-senjsku i Zadarsku županiju upozorenja na jaku buru sa olujnim udarima važe od podneva do kraja dana.

Na zapadnoj obali Istre, Kvarnera, Kvarnerića i u Velebitskom kanalu, najjači udari vetra mogli bi dostići između 65 i 95 kilometara na sat. U Dalmaciji se očekuju udari do 75 kilometara na sat.

DHMZ upozorava na opasnost od predmeta koje nosi vetar i moguće prekide aktivnosti na otvorenom. Zbog jakih vetrova i talasa moguća su i ograničenja u pomorskom saobraćaju, posebno za manja plovila i katamarane.

Kiša i grmljavina danas, razvedravanje uveče

Danas će u Hrvatskoj biti promenljivo, u unutrašnjosti uglavnom oblačno, mestimično sa kišom. Na Jadranu su moguće grmljavine, a u unutrašnjosti može biti lokalne magle ujutru.

Očekuje se prestanak padavina od severa prema večeri, nakon čega sledi razvedravanje. Vetar u unutrašnjosti biće slab do umeren južni i jugozapadni, postepeno će skretati na severni i severoistočni, a na istoku na severozapadni. Ponegde će biti i jak.

Na Jadranu će biti umeren do jak jugozapadni i zapadni vetar, na jugu i jugo. Od podneva vetar će okrenuti na severozapadni i buru, koja će do kraja dana imati olujne udare, prvenstveno na severnom Jadranu.

Najviša dnevna temperatura biće od 13 do 18, a u Dalmaciji do 20 stepeni Celzijusa.

Sutra sunčano, u subotu više kiše

U petak se očekuje stabilnije vreme. Na Jadranu će biti uglavnom sunčano, dok su u unutrašnjosti ujutru moguća dugotrajna magla i niski oblaci. Popodne će delimično sunčano biti i na kopnu.

Međutim, u subotu sledi novo pogoršanje. Na kopnu će preovladavati oblačno vreme, sa povremenom kišom, a najviše padavina se ponovo očekuje na Jadranu i u predelima uz njega, gde će biti i grmljavine.

Jugo će tokom subote okrenuti na severozapadni i buru, koja će do kraja dana ponovo ojačati i imati olujne udare.