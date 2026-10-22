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Sarajlija Nedim Karčić pušten je na slobodu nakon što ga je MUP Republike Srpske priveo zbog natpisa "genocidaši" na muralu srpske trobojke na jednoj zgradi u Istočnom Novom Sarajevu.

Karčić se nakon policijskog postupanja nalazi na slobodi, a na društvenim mrežama pojavila se i fotografija na kojoj se vidi grupa mladića uz poruku: „Brat je na slobodi, elhamdulillah!“,piše portal Vijesti.ba.

On je juče bio lišen slobode zbog sumnje da je oštetio mural s entitetskom zastavom Republike Srpske na jednoj stambenoj zgradi u Istočnom Sarajevu.

Na muralu je crnom bojom ispisana reč „genocidaši“, nakon čega je policija pokrenula istragu radi pronalaska odgovorne osobe.

Iz Policijske uprave Istočno Sarajevo ranije je saopćeno da su policijski službenici, radeći na rasvetljavanju ovog slučaja, došli do saznanja koja ukazuju na moguću povezanost osobe inicijala N.K. s počinjenjem krivičnog dela.

„Preduzimanjem operativno-taktičkih mera i radnji na lociranju i pronalasku lica, te ostvarenom međupolicijskom saradnjom sa pripadnicima MUP Kantona Sarajevo, navedeno lice je pronađeno i lišeno slobode“, saopšteno je juče iz policije.

Tokom dana Karčić je, prema ranijim medijskim izveštajima, doveden na mesto događaja kako bi policijski službenici sproveli potrebne istražne radnje.

Policija slučaj istražuje zbog sumnje na krivično delo izazivanja nacionalne, rasne i verske mržnje, razdora i netrpeljivosti.

Iz Policijske uprave Istočno Sarajevo najavljeno je da će Tužilaštvu Bosne i Hercegovine biti dostavljen izveštaj o počinjenom krivičnom delu.

Predsednik SNSD Milorad Dodik poručio je da skrnavljenje zastave Republike Srpske natpisom "genocidaši", koji vređa celi jedan narod, nije hrabrost, već kukavički pokušaj prekrajanja istorije i nasilja nad istinom.