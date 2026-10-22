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Viši sud u Podgorici oslobodio je troje lekara Kliničkog centra Crne Gore optužbi za nesavesno lečenje Cetinjanke Ivane Šoć, koja je preminula u februaru 2011. godine, manje od 24 sata nakon što je u veoma teškom zdravstvenom stanju otpuštena sa Infektivne klinike.

Prvostepena presuda izrečena je 22. oktobra 2026. godine.

Optužbi su oslobođeni Dragan Obradović, Brankica Dupanović i Bogdanka Andrić. Postupak je vođen zbog sumnje da su počinili krivično delo teško delo protiv zdravlja ljudi, odnosno zbog navodnih propusta u lečenju pacijentkinje.

Prethodnom presudom, iz novembra 2018. godine, Obradović je bio osuđen na godinu dana zatvora, dok su Dupanović, tadašnja načelnica Infektivne klinike, i Andrić bile oslobođene optužbi za nesavesno lečenje.

Apelacioni sud Crne Gore je u julu 2019. ukinuo tu presudu i naložio ponavljanje postupka.

Ivana Šoćlečena je na Infektivnoj klinici od 12. do 18. februara 2011. godine. Bolnicu je napustila u veoma teškom stanju, a narednog dana preminula je na Cetinju.

Prema obdukcionom nalazu, smrt je nastupila usled gušenja izazvanog teškim otokom pluća, koji je nastao kao posledica infekcije virusom gripa H1N1, poznatog kao svinjski grip.

Prema navodima optužnice, lekari tokom epidemije gripa H1N1 nisu posumnjali na ovu infekciju, niti su pacijentkinji dali antivirusnu terapiju, što su, kako se navodilo, preporučivali Institut za javno zdravlje i Ministarstvo zdravlja.

Bogdanki Andrić na teret je stavljeno da tokom dežurstva 18. februara 2011. nije obavila vizitu niti se upoznala sa zdravstvenim stanjem pacijentkinje i dokumentacijom o njenom otpustu.

U optužnici se navodilo da je Ivana Šoć napustila kliniku u izuzetno lošem stanju, uz pomoć sestre Ane i još dve osobe, koje su je iznele do vozila.

Odbrana lekara je tokom postupka tvrdila da tragičan ishod lečenja sam po sebi ne predstavlja dokaz lekarske greške. Sa druge strane, porodica preminule, njen pravni zastupnik i tužilaštvo tražili su da lekari budu proglašeni krivima.

Tokom postupka obavljena su medicinska veštačenja u Zagrebu, Beogradu i Ljubljani, čiji su se zaključci u pojedinim segmentima razlikovali.