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Neobičan prizor zabeležen je u banjalučkom naselju Mejdan, gde su, prema objavi koja se širi društvenim mrežama, viđene osobe odevene poput časnih sestara, sa maskama preko lica.

1/4 Vidi galeriju Časne sestre u Banjaluci Foto: Printscreen/TikTok

Snimak je objavljen na TikToku i već na prvi pogled privlači pažnju, posebno ako se uzme u obzir da se slični prizori poslednjih dana dele i iz drugih gradova u regionu. Ipak, iza misterioznih pojava ne mora da se krije ništa onako strašno kako na prvi pogled izgleda.

TikTok izazov koji je uznemirio građane



Slični snimci prethodnih dana izazvali su veliku pažnju u Srbiji, gde su osobe obučene u crne odore i sa belim maskama viđene u više mesta.

Pojedini građani bili su uznemireni, a na društvenim mrežama pojavile su se brojne teorije o tome ko su misteriozne figure i šta zapravo rade.

Iza dela ovih objava krije se TikTok trend. Grupa koja sebe naziva "Grokice" objavljivala je snimke na kojima maskirane osobe plešu, ali i najavljivala pojavljivanja u različitim gradovima.