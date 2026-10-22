MEŠTANI UZNEMIRENI PRIZOROM KAO IZ HOROR FILMOVA: Misteriozne "časne sestre" viđene u srpskom gradu, ljudi bi trebalo da budu oprezni (FOTO/VIDEO)
- Slični snimci šire se i iz drugih gradova u regionu, a na društvenim mrežama su pokrenuli brojne teorije
- Iza dela objava stoji TikTok trend grupe "Grokice", koja objavljuje snimke maskiranih osoba i najavljuje njihova pojavljivanja
Neobičan prizor zabeležen je u banjalučkom naselju Mejdan, gde su, prema objavi koja se širi društvenim mrežama, viđene osobe odevene poput časnih sestara, sa maskama preko lica.
Snimak je objavljen na TikToku i već na prvi pogled privlači pažnju, posebno ako se uzme u obzir da se slični prizori poslednjih dana dele i iz drugih gradova u regionu. Ipak, iza misterioznih pojava ne mora da se krije ništa onako strašno kako na prvi pogled izgleda.
TikTok izazov koji je uznemirio građane
Slični snimci prethodnih dana izazvali su veliku pažnju u Srbiji, gde su osobe obučene u crne odore i sa belim maskama viđene u više mesta.
Pojedini građani bili su uznemireni, a na društvenim mrežama pojavile su se brojne teorije o tome ko su misteriozne figure i šta zapravo rade.
Iza dela ovih objava krije se TikTok trend. Grupa koja sebe naziva "Grokice" objavljivala je snimke na kojima maskirane osobe plešu, ali i najavljivala pojavljivanja u različitim gradovima.
Njihovi neobični kostimi i ponašanje privukli su pažnju korisnika društvenih mreža, a snimci su se brzo proširili internetom.
(Kurir.rs/Srpskainfo)