UHAPŠEN SRBIN U NEMAČKOJ: Osumnjičen za pljačku marketa u Budvi, ukradeno 372.000 evra uz pretnju pištoljem
- Nemačka policija uhapsila je državljanina Srbije L.M. (24), jednog od trojice osumnjičenih za razbojništvo u budvanskom 'Megamarketu'.
- Sumnja se da su 8. avgusta uz pretnju pištoljem odneli 372.750 evra, pazar marketa za prethodna dva dana, dok niko od zaposlenih nije povređen.
Nemačka policija uhapsila je državljanina Srbije L.M. (24), jednog od trojice osumnjičenih za razbojništvo u „Megamarketu“ u Budvi, odakle je 8. avgusta ove godine, uz pretnju pištoljem, ukradeno 372.750 evra, saopšteno je iz Uprave policije.
Kako su naveli iz policije, L.M. se potražuje radi obezbeđenja njegovog prisustva u krivičnom postupku pred Višim sudom u Podgorici, zbog sumnje da je izvršio krivično delo razbojništvo u sticaju sa krivičnim delom nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija.
„Sumnja se da je L.M, zajedno sa još dva lica, 8. avgusta 2026. godine u večernjim časovima, izvršio navedena krivična dela u objektu 'Megamarket' u Budvi“, saopštili su iz Uprave policije.
Prema navodima policije, trojica osumnjičenih su te večeri, oko 22 sata i 40 minuta, maskirani ušli u kancelariju marketa, u kojoj su se nalazili poslovođa i još dva zaposlena.
„Ova tri lica su, sumnja se, uz pretnju pištoljem koji je držalo jedno od njih, zahtevala od ženske osobe – poslovođe da im preda novac iz sefa, što je ona i uradila. Radi se o sumi od 372.750 evra, a koji novac je predstavljao pazar marketa za prethodna dva dana“, navodi se u saopštenju.
Nakon što su uzeli novac, osumnjičeni su pobegli u nepoznatom pravcu. Troje zaposlenih u marketu nije povređeno.
Iz Uprave policije ističu da su službenici Odeljenja bezbednosti Budva odmah nakon prijave događaja preduzeli opsežne mere i radnje kako bi identifikovali počinioce.
„Na osnovu sprovedenih kriminalističkih mera i radnji, prikupljenih obaveštenja od više lica, operativno-taktičkih aktivnosti, analize prikupljenih saznanja i preduzetih drugih radnji usmerenih na identifikaciju i lociranje izvršilaca, policijski službenici Odeljenja bezbednosti Budva su identifikovali sva tri lica – strane državljane, za koje se sumnja da su izvršila ovo krivično delo“, saopštila je policija.
Protiv trojice osumnjičenih 30. septembra podnete su krivične prijave Višem državnom tužilaštvu u Podgorici, po nalogu nadležnog tužioca, nakon čega je Interpol Podgorica za njima raspisao međunarodne poternice.
„Sledi dalja komunikacija između nadležnih organa Crne Gore i SR Nemačke radi izručenja L.M. Crnoj Gori“, zaključuje se u saopštenju Uprave policije.
Kurir.rs/RTCG