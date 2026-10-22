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Nemačka policija uhapsila je državljanina Srbije L.M. (24), jednog od trojice osumnjičenih za razbojništvo u „Megamarketu“ u Budvi, odakle je 8. avgusta ove godine, uz pretnju pištoljem, ukradeno 372.750 evra, saopšteno je iz Uprave policije.

Kako su naveli iz policije, L.M. se potražuje radi obezbeđenja njegovog prisustva u krivičnom postupku pred Višim sudom u Podgorici, zbog sumnje da je izvršio krivično delo razbojništvo u sticaju sa krivičnim delom nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija.

„Sumnja se da je L.M, zajedno sa još dva lica, 8. avgusta 2026. godine u večernjim časovima, izvršio navedena krivična dela u objektu 'Megamarket' u Budvi“, saopštili su iz Uprave policije.

Prema navodima policije, trojica osumnjičenih su te večeri, oko 22 sata i 40 minuta, maskirani ušli u kancelariju marketa, u kojoj su se nalazili poslovođa i još dva zaposlena.

„Ova tri lica su, sumnja se, uz pretnju pištoljem koji je držalo jedno od njih, zahtevala od ženske osobe – poslovođe da im preda novac iz sefa, što je ona i uradila. Radi se o sumi od 372.750 evra, a koji novac je predstavljao pazar marketa za prethodna dva dana“, navodi se u saopštenju.

Nakon što su uzeli novac, osumnjičeni su pobegli u nepoznatom pravcu. Troje zaposlenih u marketu nije povređeno.

Iz Uprave policije ističu da su službenici Odeljenja bezbednosti Budva odmah nakon prijave događaja preduzeli opsežne mere i radnje kako bi identifikovali počinioce.

„Na osnovu sprovedenih kriminalističkih mera i radnji, prikupljenih obaveštenja od više lica, operativno-taktičkih aktivnosti, analize prikupljenih saznanja i preduzetih drugih radnji usmerenih na identifikaciju i lociranje izvršilaca, policijski službenici Odeljenja bezbednosti Budva su identifikovali sva tri lica – strane državljane, za koje se sumnja da su izvršila ovo krivično delo“, saopštila je policija.

Protiv trojice osumnjičenih 30. septembra podnete su krivične prijave Višem državnom tužilaštvu u Podgorici, po nalogu nadležnog tužioca, nakon čega je Interpol Podgorica za njima raspisao međunarodne poternice.