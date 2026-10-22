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Hercegnovska policija uhapsila je S. R. iz Herceg Novog zbog sumnje da je jutros, oko 7.50 časova, na gradskoj pijaci nožem ubola muškarca u levu stranu grudnog koša, čime je, kako se sumnja, počinila krivično delo ubistvo u pokušaju, saopšteno je iz Uprave policije.

Kako navode, povređeni muškarac došao je u prostorije Odeljenja bezbednosti Herceg Novi i prijavio da ga je S. R. neposredno pre toga povredila nožem na gradskoj pijaci.

Policijski službenici odmah su postupili po prijavi, pronašli osumnjičenu i doveli je u policijske prostorije.

„Prijavljena S. R. je pronađena i dovedena u policijske prostorije. Od nje je oduzeto sredstvo za koje se sumnja da je korišćeno u izvršenju krivičnog dela – nož, kao i još jedan nož koji je posedovala. O događaju je obavešten državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Herceg Novom, kao i državni tužilac u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici“, saopšteno je iz policije.

Povređenom muškarcu ukazana je medicinska pomoć u zdravstvenoj ustanovi, dok je od osumnjičene u policijskim prostorijama uzeta izjava na zapisnik.

Iz Uprave policije navode da su policijsko-tužilačkim aktivnostima prikupljeni dokazi i utvrđene činjenice koje ukazuju na sumnju da je S. R. pokušala da ubije oštećenog.

„Preduzete su policijsko-tužilačke mere i radnje tokom kojih su prikupljeni dokazi i utvrđene relevantne činjenice, na osnovu kojih se sumnja da je S. R. danas, 22. 10. 2026. godine, oko 7.50 časova, pokušala da liši života oštećenog muškarca na način što mu je, na prostoru gradske pijace u Herceg Novom, zadala jednu ubodnu ranu nožem u predelu leve strane grudnog koša“, navodi se u saopštenju.

Nakon razmatranja prikupljenih dokaza, državni tužilac u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici ocenio je da se u radnjama osumnjičene stiču elementi krivičnog dela ubistvo u pokušaju i naložio njeno hapšenje.