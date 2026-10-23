Slušaj vest

Iva Mihajlova, koja je optužena za tešku saobraćajnu nesreću sa smrtnim ishodom u Severnoj Makedoniji, biće osuđena u odsustvu, nakon što je sud u Kočanimaprihvatio predlog tužilaštva da se postupak nastavi bez njenog prisustva.

Odluka je doneta jer nadležni organi trenutno ne mogu da je pronađu. Sledeće ročište zakazano je za 9. novembar 2026. godine.

Mihajlova, koja ima bugarsko i državljanstvo Severne Makedonije, tereti se za učešće u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila 7. oktobra 2025. godine na putu između Štipa i Kočana, u blizini mesta Gorno Podlog.

U nesreći je jedna osoba poginula, dok je nekoliko ljudi povređeno, među njima i ona.

Nakon nesreće, nadležni organi oduzeli su joj lična dokumenta i izrekli meru zabrane napuštanja Severne Makedonije. Mihajlova je zbog povrede kičme tvrdila da joj je potrebno specijalizovano lečenje u inostranstvu, koje, prema njenim navodima, nije dostupno u Severnoj Makedoniji. Sudovi su, međutim, odbili njene zahteve da ode na lečenje u Bugarsku.

Mihajlova je 12. oktobra stigla u Bugarsku, gde je zatražila medicinsku pomoć. Ona i njen bugarski advokat izjavili su da je granicu prešla legalno, koristeći lična dokumenta obe države.

Ministarstvo unutrašnjih poslova Severne Makedonije saopštilo je, međutim, da u sistemu granične policije nema evidencije o njenom izlasku iz zemlje.

Sud u Kočanima je 13. oktobra izdao nalog za njeno hapšenje, a za njom je raspisana nacionalna i međunarodna poternica.

Bugarske vlasti su potvrdile da su primile zahtev Severne Makedonije za njeno hapšenje i izručenje, ali su ukazale na to da bugarski državljani, prema tamošnjem ustavu, ne mogu biti izručeni drugoj državi radi krivičnog gonjenja, osim ako za to postoji odgovarajući međunarodni ugovor.