HRVATSKI MINISTAR ODBRANE O ZABRANI ULASKA U SRBIJU: Odluka je neopravdana! Vulin i ja smo dva različita sveta!

Vlada Srbije odlučila je da do daljeg zabrani potpredsedniku Vlade i ministru odbrane Hrvatske ulazak u Srbiju, kao recipročnu meru zbog odluke hrvatskih vlasti da zabrane ulazak ministru odbrane Srbije Aleksandru Vulinu.

Krstičević je rekao da je da odluka Srbije nije opravdana za razliku od odluke Vlade u Zagrebu za koju smatra da je opravdana.

Naša odluka, odluka države je bila opravdana. To je bio naš odgovor na provokacije gospodina Vulina i to bi napravila svaka savremena, moderna država koja vodi računa o svom suverenitetu, dostojanstvu i o nacionalnim interesima. Ja nisam nikada nikoga vređao.

Nisam nešto rekao što nije istina, nisam odlazio u Srbiju niti nešto loše govorio, međutim, ova odluka je neopravdana, ovo je odluka vlade Republike Srbije, ja se s tom odlukom mogu nositi i ova odluka više govori o njima", rekao je Krstičević.

On je rekao da su on i Vulin "dva različita sveta", dodajući da je on fokusiran na razvoj i jačanje Hrvatske vojske, kao i da se u svom poslu uvek vodi vrednostima, odgovornošću i da nikad ne činim nekome drugome nešto što ne bih želeo da neko drugi čini njemu.

"Takav sam bio i u Domovinskom ratu i nakon prisilnog umirovljenja i rada u privatnom sektoru i danas kao ministar obrane Republike Hrvatske", rekao je Krstičević.

On je rekao da Hrvatska želi saradnju, dijalog i fokusiranost na budućnost.

"To je ta Hrvatska, članica NATO-a, članica Evropske unije, koja je usmerena na budućnost, to je ozbiljna, moderna država koju imamo", rekao je Krstičević i dodao da je u stalnom kontaktu s premijerom Andrejem Plenkovićem.

