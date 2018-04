HRVATSKI ISTORIČAR PATOSIRAO KOLINDU GRABAR-KITAROVIĆ: Uskoro će ispitivati i da li je Zemlja okrugla!

Ona se zalaže se za jedinstvenu komemoraciju u Jasenovcu i to bi, kaže, bila kolona zajedništva, ali i za novo utvrđivanje istine o tome šta se zapravo dogodilo u tom najvećem ustaškom logoru u Hrvatskoj savremenim metodama, što je izazvalo reagovanja na društvenim mrežama.

Pitanje Jasenovca, smatra, ne sme biti kamen spoticanja niti oružje u rukama bilo koga ko želi da promoviše bilo kakvu kampanju protiv Hrvatske.

“Kao i u nizu primera do sada, predsednica je pokazala da ako o nečemu stvarno nema pojma, onda je to nažalost hrvatska istorija, a uporno je se dotiče. Od izjave o orjunašima, od lažne sumnje o tome da li je ‘Za dom spremni’ stari hrvatski pozdrav ili ustaški pozdrav, preko nazivanja onih Hrvata koji su 1945. godine došli u Argentinu borcima za slobodu i demokratiju, do ove poslednje, stvarno se pokazuje da noviju hrvatsku istoriju ne zna dobro, a očigledno je ni savetnici dobro ne savetuju", kaže Klasić

On je pozvao predsednicu da počne da veruje hrvatskim i svetskim naučnicima koji su odavno utvrdili ono što se događalo u vreme NDH, kakav je bio karakter ustaškog pokreta i šta se i kako događalo u Jasenovcu, kaže Klasić za Net.hr i dodaje kako je utvrđeno da nakon 1945. u Jasenovcu nije postojao nikakav logor, posebno ne nešto uporedivosa onim što je postojalo od 1941. do 1945.

