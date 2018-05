(VIDEO) U SPLITU KO NA RATIŠTU: Krvavi obračuni na ulicama svakodnevica, građani se plaše da izađu iz kuća!

Sinoć je u obračunu posle svađe nožem izboden jedan tinejdžer. On je hospitalizovan, a njegov napadač je uhapšen. Međutim, to je sam poslednji u nizu krvavih okršaja. Učesnici su uglavnom mlađi ljudi, a među njima ima i tinejdžera. Najčešće su to okršaji kriminalaca zbog droge.

Slučajevi pucnjave usred bela dana u kojoj je ranjen momak (27), obračuna policije sa provalnikom u kojem su povređena četvorica policajaca, napada lopova na na dečaka (11) prilikom provale, kog je izbo po vratu, za manje od mesec dana pokazuju da buja nasilje i kriminal u drugom najvećem gradu Hrvatske.

Nisu u pitanju “samo” krvavi međusobni obračuni kriminalaca, već za svoje živote strepe i svi građani Splita. Čak i banalne svađe u saobraćaju završavaju se pucnjavom. Tako su u martu pretučeni i upucani otac i sin posle nesporazuma u saobraćaju.

Izvor iz splitske policije, kako pišu 24sata, kaže da su svesni da situacija nikada nije bila gora, a već pogledom na stranice crne hronike postaje jasno da gradom vladaju kriminalci, mafijaške grupe i bande. I po pravilu su u pitanju maloletnici ili oni koji su jedva punoletni.

Da je problem u čitavom sistemu, dokaz je činjenica da su mnogi od napadača, a i žrtava od ranije poznate policiji. Marko Bekavac koji je ranjen prošle nedelje prethodno je bio u maloletničkom zatvoru zbog ubistva, a kasnije je gonjeni i zbog više napada, pokušaja ubistva i drugih krivičnih dela.

U njega je pucao bivši bokser i profesor kineziologije Ivan Giljanović koji je takođe bio u zatvoru i to zbog iznude. Zanimljivo je da je Giljanović bivši bokser kao i njegov sugrađanin Damir Tovarović (38) koji je sa grupom huligana iz Splita učestvovao u tuči i neredima tokom 156. večitog derbija na stadionu Partizana 13. decembra prošle godine.

Da je problem mnogo dublji i da traje zapravo već godinama, pokazuju slučajevi napada u Kaštel Lukiću. U 19-godišnjeg Matka M. iz Kaštel Lukšića ispucano je desetak metaka, tri su ga pogodila u grudi, ruku i nogu, oteli su ga, bacili u bunar na pustom brdu iznad Vrsina... Život mu je, sasvim slučajno, spasio lokalni meštanin.

Dve i po godine ranije, u junu 2014 u istom mestu nedaleko od školskog dvorišta, ubijen je Marin Matijaš. Njemu je u glavu pucao Jozo Čabraja (23). Matijaš je bitku za život izgubio u bolnici, a Čabraja se nakon dva dana bekstva predao policiji.

" Ma to već traje nekoliko godina i svi znaju da se ovde diluje droga i da se te bande stalno sukobljavaju. Zna to i policija, ali zašto ništa ne rade, pitajte njih. Kaštel Lukšić poslednjih je godina raj za dilere i kamatare, a to svi znaju. Pogledajte park u centru mesta, onde noću ne prolaze ni najhrabriji",- govorili su meštani još 2014. godine kad je ubijen Matijaš.

