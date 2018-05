PREVAREN I PONIŽEN: Zagrebačkom biznismenu oteli džip, roleks sat, i golog ga ostavili u centru grada!

Bio je žrtva otmice i iznuđeno mu je 400.000 evra. Na kraju su ga ucenjivači posle pretnji i vožnje noću po zabitima izbacili iz automobila golog, samo u gaćama i čarapama, i to ispred policijske stanice u centru Zagreba. Optuženima za ovo zlodelo počelo je suđenje u Zagrebu.

Ronioc Branko Daničić (47), predizetnica Edita Kraljev (59) iz Vrgade i Zagrepčanin Mario Križančić (32) tvrde da nisu krivi. Ucenjeni preduzetnik upoznao je Editu Kraljev i Križančića lani preko poznanika.

"Našao sam se sa njima u nekoj kancelariji za nekretnine. Upoznali su me sa direktorom I. Vukičevićem koji je naglašavao da imaju odlične nekretnine i da, ako imam problem sa bankama, sve može da sredi jer poznaje ljude na visokim pozicijama.

"Pitao sam ga za problem gospodina Gabelice kom se banka zbog dugova uknjižila na nekretnine vredne 2 miliona evra", priseća se Zdravko P. kojem je potom Vukičević rekao da će “potezanje” veze u bankama koštati 400.000 evra i da to treba da se uplati unapred.

S obzirom na velik iznos, Zdravko P. je rekao da će, ako pozitivno reše taj spor, biti nagrađeni. A kad je spomenuo poznanstvo sa direktorom švajcarske banke koji otkupljuje ruske rublje, već sutradan 5. septembra 2017. Edita Kraljev mu je “pronašla” osobu za konverziju.

"Edita me nazvala oko 20 sati i pitala mogu li da dođem u 22 sata do hotela Akademija, da će ona da dođe sa osobom koja ima ruske rublje. Svoj "land rover" sam parkirao ispred hotela. U kafiću su sedeli Edita, Mario i neki muškarac. Pitao sam Editu gde je gospodin sa rubljima.

Onda je Mario rekao da su oni izgubili novac jer nisu ostvarili saradnju oko rešavanja spora uknjiženja banke na nekretnine i da sam ja sada njima dužan 400.000 evra koje žele do sutra - opisao je dalje Zdravko P., tvrdeći da su zatim za sto došla dvojica nepoznatih muškaraca. Jedan od njih ga je primio za rame i rekao: “E sad imaš posla sa mnom. Sedaj u svoj auto i vozi. Idemo da razgovaramo”.

"Gurnuli su me u auto i rekli da vozim gde mi kažu, da ne radim gluposti jer će me ubiti. Govorili su da su iz tajne policije i da mi slušaju mobilni. Vozio sam mračnim ulicama do poljskog puta uz nasip. Stali smo i jedan mi je rekao da se skinem", prisetio se još Zdravko P. kojem su nasilnici uzeli 500 evra i 1000 kuna, sat "roleks" vredan 45.000 kuna, Parker olovku sa zlatnim detaljima i dijamantom od 300 evra, tri mobilna i auto. Ukupna šteta bila je oko 750.000 kuna (oko 100.000 evra)

Pre nego što su ga izbacili iz džipa jedan od razbojnika rekao je drugom dok mu je davao pištolj: “Ako se pomakne, upucaj ga”.

"Mario mi je pretio da će, ako ne donesem novac, policiji prijaviti da sam silovao dve žene i mi pokazao fotografiju sa neke dve cure", otkrio je preduzetnik koji je sve prijavio policiji. Sutradan je u kafiću postavljena klopka. Edita je kasnila, baš kao i Mario koji ga je pozvao mobilnim i pitao “da li je doneo krompire”.

Međutim uprkos klopci, ucenjivači nisu pali u nju. U međuvremenu je na Sveticama primećen Zdravkov ukradeni džip. Preduzetnik posle svega ima noćne more, auveren je da je za sve odgovorna Edita koja ga je “navukla na sastanak”.

