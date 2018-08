VOZAČ (60) ŠKOLSKOG BUSA SEKSUALNO ZLOSTAVLJAO DEVOJČICU (14): Tinejdžerku dirao po grudima, stavljao joj ruke u gaćice i tražio da ga dodiruje po penisu!

Mučne detalje devojčica je ispričala na sudu. Iako je ona dete sa blagom mentalnom retardacijom, vozača to nije sprečilo da zadovolji svoje potrebe.

"Kada bismo ostali sami zaustavio bi kombi ispred jednog trgovačkog centra i dirao me po kosi. Ljubio me po licu i po grudima. Jednom me odveo i na sladoled. Kupio mi je i mobilni. Pre nego što me odvezao kući dirao me po nogama. Pitao me da li mi to odgovara, a kada sam potvrdno odgovorila nastavio je da me dira i između nogu.

Ali tada mi je bilo neprijatno. Tokom sledećih vožnji stavljao je i ruke u moje gaćice. Skinuo je i svoje pantalone i tražio da se prebacimo na zadnje sedište. Mnogo puta mi je pokazao svoj polni organ i tražio da ga diram. Predlagao je da imamo i pravi sekssualni odnos, ali sam odbijala. To se nikada nije dogodilo", ispričala je devojčica.

"Na parkiralištu kada nije bilo nikoga pokazivao mi je pornografske filmove. Uporno mi je govorio da ćemo kad-tad imati odnos. Toliko sam se uplašila da sam sve ispričala učiteljici", svedočila je devojčica koja, prema zaključku veštaka, na socijalnom nivou funkcioniše kao dete od 10 godina.

Introvertirana je, pasivna, a odbrambeni mehanizmi joj nisu dostatno razvijeni. Ona je međutim sposobna da opiše sve što je proživela, potvrdio je veštak za psihologiju.

Kako su zaključili istražitelji ovog slučaja, vozač autobusa učinio je sve kako bi pridobio poverenje svoje žrtve. Kupovao joj je hranu, razne poklone i tako prikrivao svoje istinske namere, a jedini cilj bio mu je intimni kontakt sa devojčicom, stoji u optužnici, piše Net.hr. On se na sudu branio isključivo ćutanjem.

Kurir.rs/Net.hr

