SKANDAL NA OBELEŽANJU MEDAČKOG DŽEPA: Hrvatski ministar pozdravio ratnog zločinca Norca koji je UBIJAO SRPSKE CIVILE i pravdao ga!

"Na akciju Medački džep moramo biti ponosni, a što se tiče Mirka Norca, bio je rat, bio je zapovednik Zbornog područja Gospić, i zbog onoga što se tu dogodilo nosi svoj krst, a meni je drago što je danas ovde s nama", rekao je Krističević.

Na obilježavanju 25. godina akcije Medački džep, službeni protokol @VladaRH pozdravio generale Mirka Norca i Mladena Markača. Dobili najduži i najglasniji pljesak #n1info pic.twitter.com/AtfhospwJR — Katarina Brecic (@kbrecic) September 9, 2018

Pritom su Norac i Mladen Markač, kom se takođe sudilo za ratni zločin, ali nije osuđen, dobili najjači aplauz službenog protokola vlade na obeležavanju akcije Medački džep. Kako prenosi index.hr, Krstičević je uputio pozdrave “generalu“ Mirku Norcu, koji je, kako se navodi, ponosno gledao iz publike.

Ministar Krstičević pravdao ratnog zločinca Norca

"To je strašno iz više razloga. Norac je osuđen na zatvorsku kaznu upravo zbog ratnih zločina u toj akciji na čije obeležavanje je došao kao zvanica. Ne samo to, već ga je u ime države pozdravio ministar, i to kao generala, iako to Norac nije od 2010. godine kada mu je taj čin uskraćen zbog pravosnažne presude za ratni zločin", komentariše Index.hr.

“General Norac je ratni zapovjednik i to je čovjek koji nosi svoj križ. Meni je drago da je on danas ovdje s nama”, kaže izaslanik @VladaRH na obilježavanju akcije Medački džep, ministar Krstičević #n1info pic.twitter.com/vrWqwFVvUI — Katarina Brecic (@kbrecic) September 9, 2018

Taj zagrebački portal podseća da se Norac nikada nije pokajano ni zbog jednog zločina, čak ni zbog toga što je na stratištu kraj Gospića lično ubio "nepoznatu žensku osobu".

"Norac je 1992. godine odbio Tuđmanovu zapovest i izjavio da je za njega jedini general ustaški koljač Maks Luburić. Posle toga je Tuđman hteo da ga zameni generalom Petrom Stipetićem, ali je on to odbio i nastavio da komanduje u operacijama 'Maslenica' i 'Medački džep“' čije posledice su isplivale na videlo početkom 21. veka", dodaje se u teksu.

Norac je osuđen je na 12 godina zatvora, a u haškom sudu je dobio još sedam godina robije. Međutim, na slobodu je pušten pošto je izdržao samo polovinu kazne.

"Mučenik Norac je naređivao ubistva i lično ubijao civile. Ubio je ženu, a pokušao je da ubije i muškarca, ali mu je pištolj zakočio. To je dokazano na sudu. Saborci su ga opisivali kao divljaka, a danas je rehabilitovana zvanica", navodi Index.hr.

