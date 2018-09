RATNI ZLOČINAC NORAC SE RUGAO SRPSKIM ŽRTVAMA: Na godišnjici Medačkog džepa rekao da je pogrom Srba bio po Ženevskoj konvenciji i da NEKI IZMIŠLJAJU I PRAVE CIRKUS! (VIDEO)

Norac je novinarima rekao da ta akcija ne vuče " nikakve repove" i da je obavljena po pravilima Ženevske konvencije.

To što, kako kaže, neki izmišljaju i prave od toga cirkus, to je neki drugi problem.

Norac je osuđen za likvidacije civila u Gospiću i komandnu odgovornost za zločine nad srpskim civilima u jesen 1991. godine i zločine u Medačkom džepu u septembru 1993. godine na 15 godina zatvora. Nakon odslužene dve trećine kazne uslovno je pušten na slobodu u novembru 2011. godine.

Nije se pokajao ni zbog jednog zločina, čak ni zbog toga što je na stratištu blizu Gospića lićno usmrtio nepoznatu žensku osobu.

Inače, dnas se navršava 25 godina od akcije hrvatske vojske, poznate pod nazivom "Medački džep", u kojoj je u zaštićenoj zoni OUN, u selima Divoselo, Čitluk i Počitelj 1993. ubijeno 36 srpskih civila, od kojih 17 žena i 52 srpska vojnika, uglavnom nakon zarobljavanja.

Porodice ubijenih u Medačkom džepu ogorčene su što je do danas za te zločine odgovaralo samo jedno lice, a i on je osuđen na gotovo simboličnu zatvorsku kaznu. Hrvatski sudovi, navodi se, kojima je Haški sud velikodušno ustupio suđenje, su utvrdili da su žrtve žive zapaljene, klane, vešane i gađane noževima, vezane za automobile i vučene do smrti.

U svom izveštaju komadant UNPROFORA, francuski general Žan Kot, je napisao: "Nisam našao znakove ni ljudi ni životinja u nekoliko sela kojima smo danas prošli, razaranje je bilo sistematsko i namerno".

Hrvatska vojska je po završetku akcije predala srpskoj strani 52 tela.

Za navedene zločine provotuženi Rahima Ademi je oslobođen, a drugooptuženi Mirko Norac je osuđen na kaznu zatvora od šest godina, navodi se u saopštenju koje su potpisali čelni ljudi Koordinacije Duško Čelić i Dragan Pjevač.

