NISAM MOGLA DA STOJIM, A ONDA SAM ČULA DA OTKOPČAVA ŠLIC: Sin poznatog hrvatskog lekara i njegov drug drogirali i SILOVALI DEVOJKU

Jedan od optuženih je sin poznatog zadarskog lekara, prenosi Slobodna Dalmacija.

Njihova žrtva se obratila ovom portalu i ispričala svoju potresnu ispovest.

"Želim jednog dana da imam dete. Želim da imam normalan život. Želim verovati nekoj osobi. Sada, nemam potrebe ni za čim. Ne sviđam se sama sebi. Na svoje telo gledam kao na alat. Znam da mi je izraz lica od te večeri drukčiji. Ne prepoznajem se. U meni je druga energija. Nisam više ista osoba...", kazala je 22-godišnja devojka iz Zadra.

Podmetnuli joj drogu

Ona je ispričala da veruje da su joj podmetnuli drogu u piće.

"Jeste li se ikad napili? Meni je to bilo prvo veče da sam se napila, ali ni sama ne znam kako. Osećala sam se više drogirana nego pijana. Sutradan sam se osećala kao u nekoj heroinskoj krizi. Ja inače ne pijem i imam nisku toleranciju na alkohol. Kada pijem, kao te večeri, obično popijem jednu-dve viski kole, i to je sve. Nikada mi sutradan od toga nije bilo loše. To veče sve je od početka krenulo naopako."

Nakon što je te večeri završila celodnevnu radnu smenu u jednom ugostiteljskom objektu, odlučila je malo da ode na piće.

"Prvo piće sam sama platila, drugim me počastio konobar. Nakon tog drugog pića osetila sam neku mučninu, nije mi bilo dobro. Kasnije sam shvatila da je taj konobar dobro znao društvo mladića za susednim stolom. Bilo ih je pet, a među njima i jedan od mojih silovatelja, nazovimo ga Marino. Pre te večeri njega i njegovog prijatelja nikad nisam upoznala. Među tim mladićima za stolom bio je i jedan kojeg sam znala iz viđenja. Svi su bili moji vršnjaci, nešto smo se međusobno šalili i oni su me pozvali za svoj sto. Došla sam i sela na prazno mesto, pored Marina. Činio se kao drag momak. Častili su me još jednim pićem, popila sam ga, misleći da će mi umanjiti muku, ali bilo mi je samo gore. Nakon pola sata predložili su da idemo na plažu, gde ćemo nastaviti druženje. Otišli smo zajedno. Ja sam jedva stajala na nogama. Povraćalo mi se, svi su se razbežali, a ja sam na plaži ostala sama u društvu s Marinom. Bio je prema meni okej, čak smo se u jednom trenu poljubili", ispričala je devojka.

Međutim, onda je on počeo da se ponaša drugačije.

"Počela sam da povraćam, nisam mogla stati. Marino je bio uz mene i pomagao mi, držao me za glavu. Kad sam se malo umirila, rekla sam mu da želim da idem kući, a on je predložio da nas odveze njegov prijatelj koji je crnim "subaruom" čakao u Foši. Pristala sam, no on je rekao da pre toga mora nešto napraviti. Uzeo me za ruku i nije me više puštao. Jedva sam stajala na nogama. Odvukao me u Kapetanski park i prislonio uz prvo stablo. Htela sam da se pomerim, ali on me opet povukao na stablo. Bila sam izvan sebe. Čula sam kako otvara zatvarač na pantalonama, htela sam se okrenuti i otići, ali on me uzeo za bokove i privukao sebi... Trajalo je kratko, nisam bila svesna sebe. Bila sam u šoku, paralisana", rekla je ona.

Posle toga je po njih je došao njegov prijatelj, ali iako ih je molila, nisu je odvezli kući, već su je naterali da ih oralno zadovolji.

Usput su joj ukrali i telefon, a onda konačno pustili da izađe iz automobila.

"Jedva sam došla kući, kod dečka s kojim sam do juče živela i bila u vezi... Probudila sam se u krevetu nakon tri sata. Imala sam užasnu glavobolju, ali nisam mogla da usanem, sve do 17 sati. Zakasnila sam dva sata na posao i ispričala koleginicama što mi se dogodilo. Odmah su me pitali jesam li ih prijavila. Rekla sam da nisam, bilo me je sram", rekla je ona.

Jedna od njenih koleginica je pozvala njenu majku i brata, koji je poznavao muškarce koji su je napali.

"On ih je znao, poludeo je, rekao je da će ih ubiti. Odveo je mene i mamu do tate, a on ih je krenuo tražiti. Vikao je da će on to da reši. Ubrzo ih je pronašao i pozvao policiju koja je došla i privela ih, a mi smo otišli u prvu policijsku stanicu gde sam ih prijavila", rekla je devojka.

Ona je ispričala i da se oni kreću u krugu ljudi koji često koriste drogu za silovanje.

"U tim se krugovim često koriste s G-jem, drogom za silovanje, ubacuju je jedni drugima u piće. Neki su mojih godina ili mlađi, ali međusobno dobro sarađuju. Štite jedan drugoga", kaže ova mlada Zadranka.

