ŠOKANTNA ISPOVEST BIVŠEG ZATVORENIKA REMETINCA: Silovali su me 6 dana, gurali mi kašiku i tukli me! Spasao sam se kad sam čuvarima doturio poruku POMOZITE MI, HITNO!

Stefan je ispričao da su ga silovali pet do šest dana, više puta dnevno. Zlostavljanje je počelo čim je stigao u zatvor.

"Čim sam ušao u ćeliju, uhvatio me za arteriju, ja sam se srušio. Čim sam se probudio, ulili su mi Sanitar u čašu i to sam morao da popijem. Počelo je ponižavanje, udaranje. Jedne večeri jedan me držao, a drugi mi je gurao kašiku u rektum. Bio sam prisiljen na oralni seks. To je trajalo pet-šest dana", ispričao je Stefan.

Cimeri, ubice i kriminalci, sistematski su ga maltretirali.

Ilustracija foto: Profimedia

"Bilo je to po četiri puta dnevno, nekad je bilo po 15 minuta, nekad nekoliko minuta. Udarao me pesnicama u glavu", ispričao je Stefan.

U zatvoru nije završio zbog teškog kriminala već zbog krađe dva parfema.

Poslodavac mu nije isplatio platu, ostao je bez stana i posla, pa je ukrao dva parfema. Ali nije zbog toga završio u zatvoru.

"Došao mi je poziv na sud na adresu koja mi je bila u ličnoj, gde mi žive baba i deda. Oni me nisu obaveštavali o tome. Ti su pozivi dolazili, a ja ih nisam primio. Na kraju su poternicu izdali", rekao je.

Dobio je posao u Opatiji gde ga je policija uhapsila.

foto: Profimedia

"Stavili su me u ćeliju s dva okorela kriminalca. Jedan je bio osuđen za paljevinu, zapalio je babinu kuću, a sad mu sude jer je ubio devojku. Drugi je isto osuđen na deset godina zatvora. Zajedno su robijali u Glini. Oštrio je zadnji deo žice po šest sati i rekao mi: 'Ako čuvaru treba 12 sekundi do ćelije, meni treba tri sekunde da te zakoljem", rekao je.



Nikome nije smeo da kaže šta se događa. Tvrdi da su ga dvojica zlostavljala, a u sobi je bio treći. On je morao da bude okrenut licem prema zidu.

"Dvaput mi je bila krvav dušek, niko na to nije reagovao. Na malom papiriću sam napisao 'Pomozite mi, hitno'. bacio sam to u kancelariju jer sam znao da će im samo to privući pažnju. Izvadili su me napolje, onda sam im rekao da sam silovan. Išao sam psihijatru i sestri, oni su mi rekli da su primetili da su, kad sam ja dolazio na terapije, i oni dolazili da ne bih imao nikakav kontakt oči u oči sa sestrama.

Premestili su ga na drugo odeljenje.



Psihijatar je tražio da se premesti u zatvorsku bolnicu, ali i otpusti iz zatvora jer mu otežava oporavak.

"U zatvorskoj bolnici su me stavili dve ćelije silovatelja. Bili smo dve sobe jedan od drugoga. Tvrdili su da ne treba da brinem i da se nećemo sresti na hodniku", kaže.

Pre mesec dana pušten je na slobodu.

"Čuvar me odveo na odeljenje 4, glavni komandir mi je rekao: 'Lažove jedan, govno jedno. Završićeš ti ovde opet i onda ću te ja je*ati", prepričava Stefan za emisiju "Provjereno".

Upravnik zatvora je sve prijavio Ministarstvu pravosuđa i DORH-u.



"Stvar je naše procene kako ćemo složiti pojedinu sobu. Vodilo se računa da se zatvorenik stavi u sobu koja je stabilna", rekao je.

Osoba koja ga je navodno silovala osuđena je na 18 godina zbog ubistva, proglašena je smanjeno neuračunljiv. Time je pretio i Stefanu. Stefan je ispričao da mu je rekao da će i njega ubiti i da će ga proglasiti neuračunljivim.

Kurir.rs/Provjereno/Index.hr

Foto: Profimedia/Ilustracija

