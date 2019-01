ŠOK ISPOVEST PACIJENTKINJE IZ ZADRA: Na terapiji me golu gleda cela bolnica, kupiću opremu svojim novcem!

Zadarska pacijentkinja zbog uvslova u kojim se terapije odvijaju ne želi više da uđe u prostorije Poliklinike, otvorene nakon višedecenijske gradnje. Zbog mnajkaa paravana pacijenti se moraju da razgolite pred desetinamaa drugih pacijenta i medicinskog osoblja kako bi primili svoju terapiju, što mnogima nije prijatno.

“Možete samo zamisliti kako to izgleda. Došla sam na terapiju i sestra mi govori da se moram skinuti. Tu, ispred svih, gde me svi vide jer cela Poliklinika nema paravan! da li to normalno!?! Dva sam puta to nekako podnela, ali u sredu više nisam mogla. Nisam više mogla da trpim da me drugi pacijenti gledaju dok mi sestra daje terapiju. Ne govorim vam ovo samo zbog sebe, nego zbog svih pacijenta Zadarske županije koji moraju da koriste usluge fizikalne terapije u Poliklinici”, izjavila je pacijentkinja i dodala kako su u starijim prostorijama imali paravane koji nisu bili idealni, ali su služili svrsi.

“Ovde ih nema, a prostorija je velika kao košarkaška dvorana. Sve terapije rade se na otvorenom, kao da ste na ulici. Nema dostojanstva ni prema nama pacijentima ni prema medicinskom osoblju koje mora da radi u tim ‘katakombama’ bez prozora”, priča gospođa.

Ona je spremna da svojim novcem kupiti najmanje tri paravana. "Znam mnogo pacijenata koji su zbog ovakvih uslova odustali od fizikalne terapije. Ovo je teror nad pacijentima, gazi se njihovo dostojanstvo, ponižavaju se jer žele da ozdrave. To je za mene nedopustivo i molim vas da o tome pišete jer ako javnost ne sazna za ove uslove koji traju gotovo pola godine, bojim se da se stanje na fizikalnoj terapiji neće promijeniti nabolje”, izjavila je ona.

Zamenik direktora Opšte bolnice Zadar dr. Edi Karuc potvrdio je da Odeljenje fizikalne medicine još nije uspelo da nabavi paravane koji bi pacijentima osigurali nužnu privatnost kod primanja terapije.

Šef odeljenja i pomoćnik direktora zadarske bolnice za kvalitetu dr. Neven Birkić sličnog je mišljenja, ali obećava da će paravani biti kupljeni uskoro.

Kurir.rs/Jutarnji.list

Foto: Profimedia

Kurir

Autor: Kurir