JEZIVI DETALJI POKOLJA U HRVATSKOJ: Sekirom ubio sestru, njenog sina i baku pa stavio omču oko vrata i pucao u sebe! NAPISAO OPROŠTAJNU PORUKU PRE SAMOUBISTVA!

Obdukcijom je utvrđeno da su svi troje zadobili višestruke smrtonosne povrede glave nanesene oštrim predmetom. Iako se verovalo da su žrtve usmrćene tupim predmetom obdukcija je pokazala da su ubijeni oštrom stranom još uvek nepoznatog hladnog oružja. U javnosti se spominje sekira, ali to još nije zvanično potvrđeno jer policija nije pronašla oružje kojim je izvršen zločin.

Posle ubistva Čedomir je hladnokrvno pričao sa komšijama.

"Hladnije je danas nego juče", rekao je komšiji svoje sestre Zdravku Brkiću, neposrednpo pošto ih je pobio.

Trostruki ubica Keran se posle masakra odvezao mopedom u polje iznad Sukošana i izvršio kombinovano samoubistvo tako što je zavezao omču oko vrata i pucao u sebe automatskom puškom koju je ilegalno posedovao. Prema rezultatima obdukcije, preminuo je od prostrelne rane.

Ubica je ostavio i oproštajno pismo. U njemu se obratio članovima porodice i priznao da je napravio pokolj. Očigledno je pismo napisao posle zločina. Inače masakru su prethodile velike porodične svađe. Čedomir je potraživao pravo na deo kuće svoje sestre u kojoj je 18 godina živela sa porodicom. Zbog toga su vođeni dugotrajni sudski postupci, a kulminacija se dogodila prošlog leta kad je porodici Čedomirove sestre zadarska Elektra isključila struju

Zadarska Elektra je, po nalogu Čedomira kao upisanog vlasnika dela kuće u kojem se nalazi brojilo, 12. juna isključila struju kompletnom objektu čime je u mraku ostavila četvoročlanu porodicu uključujući i 80-godišnju teško bolesnu baku koja je nedavno imala operaciju na srcu.

Tako je porodica Čedomirove sestre živela više od četiri meseca bez električne energije. Advokat ubijene Zvjezdane O. Augustin Sudinja rekao je da je porodična drama, nažalost, prerasla u tragediju, koja nije trebala da se dogodi.

"Troje poginulih živeli su u jednom delu kuće koju je sada pokojna sestra dobila od svog oca rešenjem o nasleđivanju iz 1987. Situacija je eskalirala prošle godine kada je Čedomir, koji se upisao na taj deo, a da to nitko nije znao, hteo da je izbaci iz kuće, pa im je tada isključena struja, makar im je to bila jedina nekretnina. Mi smo zbog toga pokrenuli tužbu, za ometanje poseda. Struja je isključena 12. lipnja. Iako je sud još 28. kolovoza sud utvrdio da ljudi tamo žive bez struje i da im je to jedini dom, tek 21. rujna nakon višekratnih poštednica i pritužbe predsjednici suda, odbijena je privremena mjera. Ta je odluka ukinuta 3. prosinca na temelju istih činjenica. Nakon toga je trebalo izvršiti

Naglasio je kako je bio utučen zbog nemogućnosti da pomogne ljudima, ali da je to bila kap koji je prelila čašu.

"Ljudi za blagdane nisu imali struje. Toliko teška i ružna i nehumana je bila situacija. Trenutno postoji nekoliko postupaka na sudu, s jedne strane tužba brata Čedomira za iseljenje porodice i naša tužba za utvrđivanje vlasništva. Čedomir se sam uknjižio na taj deo i to je bilo u postupku rešavanja na sudu", rekao je Sudinja.

Dodao je kako je teško reći da li bi se tragedija sprečila da je sud bio brži.

Advokatica ubice Ivana Raspović reagirala je na izjave advokata Sudinje.

"U ovakvoj tragičnoj i apsolutno ni sa čim opravdavajućoj situaciji, teško da mogu da se izrazim, da ne bi bila pogrešno shvaćena ili da ne bi proizašlo da opravdavam bilo koji čin. Ono što me ljuti jeste činjenica da je , nezavisno o tragediji koja se dogodila i koja ima svoj motiv, advokat Sudinja ispričao svoju priču, a da za priču - sudsku priču Čedomira Kerana, nitko nije čuo.

Nije mi jasno kako advokat Sudinja ima volje, snage da i dalje "parničiti", i pred medijima, i dalje tumačiti i vodi svoju priču iz postupaka, kao da su stranke žive. Jasno je, sudstvo u teškim problemima, postupci večno traju, teško da će se bilo što promeniti na bolje, ali je činjenica da je u pravnim postupcima Čedomir Keran bio pozitivac, u postupku radi smetanja poseda, on je bio tužena strana, te se u tim okolnostima i ponašao."

"Porodica Obrovac je već 10 godina, na dnevnoj bazi, maltretirala, vređala i klevetala Čedomira Kerana i njegovu suprugu, kćer i sina", tvrdi advokatica.

