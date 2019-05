OVAKO SLAVONAC MAMI DALMATINCE: Za kvadrat stana u Splitu kod nas dobijete kuću!

On poziva Dalmatince da dođu i za mali novac kupi lepu kuću.

"Starijih kuća imate na prodaju već za tri hiljade evra, a uz kuću se dobije okućnica i priključak za struju. To su starije kuće u koje bi trebalo uložiti, ali ima i kuća s nekoliko jutara okućnice, s centralnim grejanjem, obnovljene su i odmah se možete useliti, a prodaju se za 30 do 40 hiljada eura. Za 50 hiljada možete imati prostranu, lepo uređenu kuću koja ima i lepo uređen voćnjak, vinograd i dobar komad zemljišta u nekom mirnom mestu blizu Valpova ili u samom Valpovu", kaže on.

"Ovde su takve cene da za jednu solidnu kuću u Splitu u Slavoniji možete kupiti celo selo. I ako nam Dalmatinci dođu, ovde u Valpovu će imati sve, dobre škole, vannastavne aktivnosti, sve što treba za jednu mladu porodicu", dodaje on.

A evo i kakve su cene u Dalmaciji. Prosečna cena, prema podacima na internetu, iznosi oko 3.773 evra za kvadrat stana u Dubrovniku, dok je u Splitu srednja cena jednog kvadrata 2.792 evra. Ipak, one najviše cene dosežu i do 3.800 evra u kvartu Meje, Bačvicama oko tri hiljada evra, dok se za kvadrat dobre kuće u Slavoniji plaća 300-400 evra (negde i niže), u Splitu je srednja cena oko 3.000 evra.

U pojedinim elitnim kvartovima Splita prosečna cena kvadrata kuće doseže i do 5.500 evra.

U Vukovaru i okolini kuće su još jeftinije. Agent za nekretnine iz Vukovara Ružica Dufek kaže da ima garsonjera koje koštaju od 11 do 15 hiljada evra.

