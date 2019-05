ZAGREBAČKI VOZAČ AUTOBUSA IZVREĐAO TINEJDŽERKU: Rekao joj da je popišana balavica, a onda skoro i nasrnuo na nju (VIDEO)

"Posle vežbi u dečjoj bolnici čekali smo na stanici bus 176 koji je trebalo da krene u 11:10, ali je došao otprilike 20 minuta ranije. Da napomenem, nemam veze s time šta radi vozač busa ili bilo koji drugi radnik u slobodnom vremenu između dolaska na stanicu i polaska. Ipak, napomenuću da je vozač, čije ime ne znam, uredno ‘legao’ na svoju stolicu i noge stavio na vrata. Ali napominjem, ako on to želi, njegova stvar. Mi smo još bili napolju na stanici i u 11 sati smo se uputili prema busu. Nismo ni stigli da izvadimo karte, a on je počeo da viče da “moramo da otkucamo karte jer on nije socijalna ustanova i njemu je toga više dosta”.

Svi smo uredno krenuli da otkucavamo, na šta su se naše karte na aparatu prikazale kao nevažeće. Naš nemar je to što nismo pre proverili važi li ta karta u toj zoni, ali smatram da nam je to mogao reći i on jer nismo nikada imali pre susret s takvom situacijom. Na to mi njemu govorimo da imamo svi validne karte, ali da očito nešto ne valja s aparatom. Na to on dodaje da sam ja “popišana i da je on stariji od mene da bi se njemu jedna balavica popišana bahatila” i “marš van”. Tada sam ga ja upitala je li stvarno misli da svih nas osam nema dopunjenu kartu", objašnjava devojka.

Napomenula je da su potom ona i njene kolege rekli da će svi kupiti karte.

"On je odbio da ih proda i rekao je “da ćemo sada čekati drugi bus jer on nije budala” . A ko god je putovao tom relacijom, zna koliko retko idu busevi i stvarno nismo bili u mogućnosti da čekamo drugi bus koji je išao za 40 minuta. Na to nam je zatvorio vrata i nije hteo da ih otvori. Vidno iznerviran je i dalje govorio ostalim putnicima unutra kako on “nije socijalna ustanova i da on takve popišance neće voziti”, rekla je.

Vozač je pretio i policijom i izašao je na pola kabine i skoro pa fizički nasrnuo na tinejdžere.

"Na to je ustala devojka i pitala dotičnog gospodina “je l' ga nije sram” i da će ona kupiti karte za 6 kuna za sve nas.

Na to je on rekao da on neće njoj prodati za nas karte. Na kraju je devojka kupila karte za 10 kuna po njegovom naređenju. Tada je otvorio vrata i rekao da smo se sada “naučili pameti”. Dodatne psovke koje su nam upućene neću pisati. Ako je potrebno, naše karte se mogu proveriti kao i njihova redovna dopuna", zaključila je devojka i poručila ZEt-u da upute radnike na neko mesto gde će lečiti svoje frustracije.

Iz ZET-a su poručili kako im je žao zbog neželjene situacije i kako ih je "neugodno iznenadio opis događaja na liniji 176".

"Osuđujemo svaki oblik neprimerenog i neprihvatljivog ponašanja. Pokrenućemo interni postupak kojim će se utvrditi sve okolnosti i shodno tome, preduzeti odgovarajuće mere kako bi se slični obrasci ponašanja isključili iz prakse", poručili su.

