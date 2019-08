POSLE STRAVIČNE SMRTI AUSTRIJANKE KOD KRKA, NOVINAR SE PRERUŠIO I OTKRIO ŠOKANTNE STVARI: Dozvolu za brod dobio očas posla, vezivanje čvorova vežbao na pertlama!

Zbog toga je novinar Indeksa istražio šta je uopšte potrebno da bi neko dobio dozvolu za upravljanje snažnim, brzim i potencijalno smrtonosnim gliserima i jahtama.

Njihovo otkriće ih je zaprepastilo. U Hrvatskoj je moguće dobiti dozvolu polaganjem ispita, bez pogađanja kursa i bilo kakve konkretne prakse.

foto: Profimedia

Kako su otkrili, dozvolu za voženje broda teškog i do 30 tona u Hrvatskoj može da dobije svako stariji od 16 godina i to jednostavnim izlaskom na ispit koji obuhvata samo teoriju. Ispit se odvija usmenim putem i ukupno će vam na njega otići sat do dva života.

Nakon položenog ispita dobijate dozvolu koja omogućava da zamostalno zaplovite oko jadranskih ostrva, pa i da se uputite daleko na pučinu.

Dozvola iz Hrvatske priznata je u brojnim zemljama, u Italiji, Francuskoj, Španiji, Portugaliji, Grčkoj, Nemačkoj, Norveškoj, Švedskoj, Finskoj, Južnoafričkoj republici, Velikoj Britaniji, Novom Zelandu, Kanadi, SAD...

Od 16. do 18. godine moguće je voziti samo brodove do 15 kW snage, a sa 18 godina nema više ni tog ograničenja.

Kandidati mogu da se prijave na polaganje ispita bez prethodnog kursa, ali mogu da ga odslušaju radi kvalitetnije pripreme za ispit. Jednom kada neko dobije dozvolu, ona vredi zauvek.

Ilustracija foto: Profimedia

"Kako je cena ispita 440 kuna (oko 54 evra), odlučio sam da iskušam sreću i da izađem na ispit bez odlaska na tečaj koji košta još oko 500 kuna. Potvrdu o uplati poslao sam u subotu proteklog vikenda mejlom u Ministarstvo i zamolio izlazak na ispit u utorak, tri dana kasnije. Zatim sam na internetu potražio literaturu za polaganje ispita. Kako nisam rođen ni odrastao na moru, prelistavanjem skripte ubrzo mi je postalo jasno da me čekaju tri dana vrlo intenzivnog štrebanja mnoštva pojmova sa kojima sam se susreo prvi put u životu", naveo je novinar Goran Šikić.

Na Jutjubu je potražio snimke vezivanja čvorova, a vežbao ih je na pertlama od cipela. Ispit je bio podeljen na pet celina u kom je učestvovalo pet ispitivača, ali su njega propitivala samo tri.

Kako kaže, iako je "zablokirao" u nekoliko navrata, ispitivači nisu imali nameru nikoga da sruše.

Inače, u Hrvatskoj je od 1. januara do 31. jula ove godine na području osam lučkih kapetanija utvrđen i procesuiran 1.051 pomorski prekršaj.

Kurir.rs/index.hr

Foto: Instagram/Printscreen

Kurir