PUPOVAC O NAPADIMA NA SRBE: Pretnje mi stižu na mejl, i sa oltara se šalju poruke mržnje, ali mi niko neće ZAČEPITI USTA!

Pupovac je na konferenciji za novinare povodom napada na Srbe u Kninu u sredu, pročitao spisak napada na Srbe u Hrvatskoj, koji su se dogodili u poslednje vreme.

"Obilato krše zakon veličajući ustaški režim manifestujući ga u javnom prostoru. Ispred Srpskog narodnog veća se vređa, preti, i uzvikuje 'za dom spremni', I to je normalno. Za Srbe to nije normalno, i nikada neće biti normalno. Mi se na veličanje ustaštva nikada nećemo navići", rekao je Pupovac.

Istakao je da za Srbe u Hrvatskoj nikada neće biti prihvatljiv ustaški pozdrav "za dom spremni" i da on nema nikakvo značenje osim onog vezanog za NDH.

"Ako toga ima u Domovinskom ratu onda je to problem Domovinskog rata, ako toga ima na komemoracijama onda je to problem komemoracija, to je direktno povezivanje s ustaškim režimom", rekao je Pupovac.

Govorio je i o, kako je rekao, opskurnoj emisiji na Vinkovačkoj televiziji na kojoj je izrečeno da bi mu "jednom za svagda trebalo začepiti usta".

"Dok imam fizičke snage i mentalne sposobnosti ne postoji niko ko će mi začepiti usta", poručio je i dodao da, ako su, kako je rekao, neki spremni za dom, onda je i on spreman.

"To poručujem onima koji mi upućuju pretnje na moj mejl, fakultetski mejl. Ti ljudi progone ljude koji ničim ne pokazuju nelojalnost hrvatskom Ustavu. Ima li nekoga da to čuje?", upitao je Pupovac.

Neki, istakao je, žele i ovo malo Srba koji su ostali da proteraju iz Hrvatske.

"To treba reći", kazao je Pupovac i poručio da neki i "s oltara šalju poruke mržnje".

Primetio je da postoji otvoren lov onih koji zvuče kao Srbi, bilo zbog govora, navijanja ili političkih stavova, kao što će i nakon ove konferencije biti govora mržnje i poziva na nasilje.

"Hrvatska gubi kredite ulaska u Evropsku uniju i NATO, svakoga dana gubi vrednosti na kojima se zasnivaju te organizacije, a to su vrednosti antifašizma", kazao je Pupovac.

Istakao je da će se evropskim institucijama obratiti povodom napada na Srbe u Hrvatskoj.

