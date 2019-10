CELOJ ZGRADI PRETVORIO ŽIVOT U NOĆNU MORU: Psihički bolesnik baca fekalije kroz prozor i nosi nož! Stanari svaki dan peru prozore, a nadležni ih ignorišu!

Za tugu i bes koje osećaju odgovoran je komšija koji je psihički bolestan i treba mu pomoć. Ali pomoć ne stiže, upkos brojnim vapajima očajnih stanara. Emisija Provjereno donosi priču o stanaru koji svojim komšijama već mesecima zagorčava život, a problemu se ne nazire kraj.

Stanari zagrebačke zgrade nemali broj puta uverili su se u problematično ponašanje komšije koji je srušio stanarku sa detetom, a drugu pogodio opuškom u oko. Slični događaji nižu se svakodnevno, a komšije ne znaju kako tome stati na kraj.

Komšija već tri nedelje sa osmog sprata baca fekalije kroz prozor, a stanari su prisiljeni da spavaju sa zatvorenim prozorima.

"To je užas. Da niko ne reaguje, ja to ne mogu da zamislim. Zvati socijalnu zaštitu, policiju... Sreća da sam zatvorio prozor. Sve bi unutra išlo", rekao je jedan od stanara u zgradi. No neki od njih nisu bili te sreće, a spavanje s otvorenim prozorom rezultiralo je stravičnim prizorima ujutro.

Problematični komšija psihički je bolesna osoba koja od mladih dana boluje od šizofrenije. Dok uzima odgovarajuće lekove, njegovo je ponašanje pod kontrolom. No stanari nikada ne znaju kako će reagovati kada ga vide.

"Kad je on na tabletama, on je dobar. Pozdravi, kako ste, šta ste, kad je na tabletama. Ali kad nije, tu nastaje problem", kažu komšije.

Iako stanari zgrade imaju razumevanja za njegovu bolest, na agresivne prizore i svakodnevne probleme niko ne ostaje ravnodušan.

"To što je bolestan ne opravdava način. Ipak, tu su i mala deca u pitanju. Mesec dana se sa nožem u ruci vozio u liftu. Nikome nije svejedno", boje se stanari.

Nikome ne otvara vrata

S problematičnim komšijom gotovo niko ne komunicira jer svoja vrata ne otvara nikome, pa čak ni policiji. Osoba koja možda svojih postupaka nije svesna suživot čini nemogućim, a stanarima zgrade nestaje strpljenja. Uprkos tome, niko ne upire prstom u njega jer su svesni njegove bolesti.

Pitaju se kako je moguće da za problem znaju lekari, psihijatrijska ustanova, policija, Centar za socijalni rad, čak i samo Ministarstvo, a da problem niko ne uspeva da reši? I da pritom traje godinama!

