OČAJNA ŽENA NESTALOG HRVATSKOG KAPETANA PISALA MINISTRU: Mi znamo da su oni živi! Zovite Ameriku, oni imaju tehnologiju da pretraže okean!

Još se ne zna sudbina Dina Miškića, nestalog kapetana broda "Burbon Rod". On je zajedno s članovima posade nestao posle brodoloma 26. septembra u Atlantskom okeanu.

Od tada su tri člana posade pronađena živa, a četvorica mrtva.

Sedam članova posade, uključujući kapetana, smatraju se nestalim. Ipak, potraga za njima u subotu je prekinuta. To je izazvalo talas negativnih reakcija u hrvatskoj javnosti s obzirom na to da još postoje šanse da su nestali mornari živi negde na čamcima za spasavanje.

I hrvatska predsednica Kolinda Grabar-Kitarović pisala je francuskom kolegi Emanuelu Makronu moleći ga da njegova zemlja nastavi potragu.

Javnosti se obratila i Marijana Kedžo Miškić, supruga nestalog kapetana koja je ministru spoljnih poslova Gordanu Grliću Radmanu. uputila pismo.

"Znate da je posle samo 7 dana potraga za nestalih 7 članova posade, uključujući i mog supruga, zvanično obustavljena i za njima se više ne traga. Moja porodica i ja to ne možemo i ne želimo da prihvatimo posebno što smo informisani od strane preživelih da su se preostali članovi posade uspešno ukrcali na čamac za spasavanje.

Ne možemo niti zamisliti kroz šta su ovi hrabri ljudi prošli preživevši uragan i havariju na brodu usred Atlantika u nemogućim uslovima. Uništava me činjenica da su oni negde na okeanu bespomoćni. Na čamcima imaju uslove da prežive više od mesec dana. Mi znamo da su oni živi", napisala je.

Istakla je i da su dobili smo informacije od Hrvatske gorske službe spasavanja da je moguće satelitskim snimcima pregledati okean i uočiti bilo kakav objekat ili pokret koji nije deo prirodne okoline.

"To nam mogu osigurati američke snage koje satelitski nadziru ovo područje te koje svojim snagama i tehnikom, koja je najbolja na svetu, to mogu dosta jednostavno jednim preletom i uraditi. Možemo li preko ambasade u SAD-u doći do nekih informacija koje nam mogu pomoći u potrazi?", upitala je ministra.

Sam ministar Grlić Radman ranije je kazao kako veruje da je Miškić živ.

"Izdata su uputstva svim trgovačkim brodovima i avionima da motre područje. Nisu sve mogućnosti iscrpljene. Porodica, prijatelji, i mi se nadamo i verujemo da je kapetan živ", rekao je Grlić Radman.

Kurir.rs/Index.hr

Foto: Facebook/Printscreen

Kurir