DRUGI ČOVEK HRVATSKE VLADE NE ISKLJUČUJE PREVREMENE IZBORE: Vlada je spremna na sve izazove, pa i na taj

Božinović je to izjavio na Policijskoj akademiji odgovarajući na pitanja novinara o inSistiranju HNS-a na povećanju plata prosvetara i poruci čelnika Stranke rada i solidarnosti, zagrebačkog gradonačelnika Milana Bandića, da vlada treba da poveća plate prosvetara ili je neće biti.

"Vlada beleži pozitivne trendove i ide svojim putem", rekao je Božinović i

dodao da je taj put realističan, preneo je zagrebački Jutarnji list.

Ako se, kazao je, na tom putu bilo šta ispreči, spremni smo kao vlada na svake izazove.

Na konstataciju da se i u samom HDZ-u mogu čuti ocene da bi se, s obzirom na takve ucene, trebalo ići na prevremene izbore, ali da premijer Andrej Plenković nema dovoljno hrabrosti da "to prelomiti", Božinovic je kategoričan da je to "apsolutno netočno", te da je sve to što je rekao stav svih u vladi.

(Kurir.rs/Tanjug/Foto: BETA/HINA/Admir Buljubašić)

