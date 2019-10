OGLASIO SE I MINISTAR POSLE SLUČAJA GRUPNOG SILOVANJA U ZADRU: Sve ovo izgleda veoma loše, ali treba i zaustaviti harangu! Sudija prima pretnje (VIDEO)

Ministar je istakao da ne može da oceni je li sud pogrešio puštanjem osumnjičenih da se brane sa slobode jer bi to značilo da se meša u rad pravosuđa.

"Ocenjivati je li sud pogrešio ili nije - to neću. Ako je sud i pogrešio, postoji postupak po pravnim lekovima", rekao je Bošnjaković.



"Sudija je doneo odluku u okviru svojih ovlašćenja, on je odluku obrazložio, njegovo je viđenje stvari tako, ja u to ne mogu da ulazim", kazao je Bošnjaković dodavši kako on nema uvida u spis, ali da sve što je objavljeno o tom slučaju zvuči vrlo loše.



Smatra kako u svemu tome treba pokušati da se osigura mir, prvenstveno radi maloletnice, potencijalne žrtve, jer se objavljuju tajni podaci, a to šteti žrtvi.

"Ovo je postupak koji će biti složen, žrtva i sedam eventualnih počinilaca. Ovo je složeniji predmet. Razumem uznemirenost javnosti", rekao je ministar, ali i dodao da treba zaustaviti harangu. Dodao je da je ova buka najveći problem za žrtvu.

"Molim medije da budu osetljivi u izveštavanju i da ne pravimo štetu jednoj mladoj osobi. Treba utvrditi činjenice. Ovo je jedan specifičan postupak, nekad mediji donose presudu a da ne znaju činjenice", rekao je.

Osim toga, dodao je, i sudija je primio vrlo ozbiljne pretnje pa je i za njega zatražena zaštita.

"Treba pustiti sud da odradi svoj posao", zaključio je ministar pravosuđa.

Kurir.rs/Index.hr/24sata.hr

Foto: Facebook/Printscreen

Kurir