OGLASILA SE DEVOJKA (20) KOJA SE UDALA ZA NAJSUROVIJEG HRVATSKOG UBICU: Srđan je baš onakav kakvog sam ga zamišljala! NJENA PRIČA JE SVE ŠOKIRALA! (VIDEO)

Iako je ubio troje ljudi, to nije smetalo mladoj Eliji Molnar (20) da počne da mu piše pisma, a potom se i uda za njega nakon što joj je predložio brak.

Ona je u utorak popodne, u dugačkoj crnoj toaleti i doterana, izašla kao supruga ‘monstruma iz Siska’ koga je tog trenutka prvi put u životu videla.

Mnogi su na to burno reagovali, ali Srđanova mlada za kaže da je “svesno kročila u taj brak jer su se prepoznali tokom prepiske”.

Odlaskom u Lepoglavu učinila je dve stvar,i koje do tada nikada nije - kročila je prvi put u neki zatvor. I udala se tajno, iza rešetaka, daleko od porodice, okružena totalnim strancima.

"Znam da sve mlade sanjaju o beloj venčanici, velikoj svadbi negde u lepom okruženju, ali sve su to snovi. Ne pitajte me zašto sam Srđanu pisala. Uostalom zašto ne? Meni se ostvarilo ono što sam želela. Srđan je baš onakav kakvim sam ga zamišljala. Ni manje, ni više, nego baš onakav. Stvari koje je činio 90-ih su njegova prošlost, sve sam pročitala u medijima. I znam da čudno zvuči to što govorim jer se ja u to vreme nisam ni rodila, ali sam uverena da je on sad drugi čovek koji će za osam godina izaći na slobodu", ispričala je Elia.

O samom venčanju nije želela da priča.



"Mogu samo reći da je sve bilo očekivano. Zatvorski. Bila je to najobičnija svadba dvoje ljudi koji su kliknuli kroz pisma i koji se vole. Obred je kratko trajao. Haljinu sam odabrala sama. I još neke stvari. Nešto sam kupila, a nešto pozajmila kako to obično biva. Nisu nam odobrili druženje nasamo. A medijska pompa koja je nastala oko toga mi je doslovno priuštila jako veliki stres. Istina je da mi je Srđan rekao da sve što on radi završi u medijima pa da postoji rizik i da će kad-tad i naše venčanje procuriti u javnost. Svesna sam da je on interesantan medijima više od 20 godina, ali pustite nas i naše porodice da živimo svoje živote. Pred nama je budućnost", otkriva.

Na njenoj ruci nema prstena, a nije ni otkrivala kakvi su im planovi za budućnost.

"To je nešto o čemu smo razgovarali u pismima. I neka ti razgovori ostanu deo naše intime. Valjda na to imamo pravo? Zašto nisam čekala da odleži kaznu i izađe? A čemu? Pa mi smo se pronašli, osim toga, jedino kao supruga mogu da ga posećujem. Do sada to nije bilo moguće", objašnjava Elia na koju su smrt majke i činjenica da je nju i brata otac ostavio dok su bili školarci itekako uticala.

"Šta je s prezimenom?", pitali su je, na šta potvrdno klima glavom i kaže: "Biće promena, prezivaću se Mlađan".

foto: Facebook/Printscreen

Za očevo prezime, govori, nije vezana, a posebno ju je uzrujalo što ju je nakon višegodišnje tišine, otac pokušao da je kontaktira čim je objavljeno da se udala.

Posetila je i Srđanove roditelje, za koje ističe da su predivni ljudi koji su propatili.

"Kada mi je umrla majka, život mi se sunovratio. Ostala sam s bakom i dedom, koje neizmerno cenim i znam da im je teško sa mnom. Znam i da je baka pocepala dosta pisama koja su mi stizala iz zatvora. Jer to su koverte na kojima mora sve pisati"; svesno priča Elia o situaciji u kojoj se našla.



Na trenutke razgovara kao odrasla osoba puna iskustva, dok na trenutke “zaluta” u dečji svet u kojem je s majkom provodila srećne trenutke, prenose novinari Jutarnjeg lista.

Na pitanje ima li neku želju i gde se vidi za deset godina, Elija uzdišući zaključuje: "Samo želim da se sva histerija slegne i da me ostave na miru. Nisam jedina osoba koja se udala za nekog u zatvoru. Ljubav nema granice".

Kurir.rs/Jutarnji.hr (Hajdi Karakaš Jakubin)

Foto: Facebook/Youtube Printscreen

Kurir