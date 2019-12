HRVATSKA POLICIJA MOŽE DA SE IZVUČE ZA PROTERIVANJE NIGERIJSKIH STUDENATA: Ali jedino na ovaj način!

Pretpostavimo, piše portal, da su nigerijski studenti došli na sportsko takmičenje u Pulu s namerom da ilegalno ostanu u Evropskoj uniji i nakon što im istekne šestodnevna viza. Pritom, dodaje se, nisu hteli da ostanu u Hrvatskoj, nego su hteli da odu u jednu od većih i ekonomski uspešnijih članica EU pa su zato platili krijumčarima ljudi koji nedvosmisleno ordiniraju po regiji da ih prebace u Italiju ili Sloveniju, dakle u šengensku zonu slobodnog kretanja u Europskoj uniji.

Dosad je, navodi se, mnogo puta zabeležeo da krijumčari znaju da prevare svoje "klijente" i da ih e odvedu do destinacije koju su im obećali. Zamislimo, dakle, piše Index, da su nigerijski studenti platili krijumčaru ljudi da ih prebaci u Sloveniju ili Italiju, a on ih je prevario i prebacio do zelene granice između Hrvatske i BiH, kao i da im je tamo rekao da krenu da pešače kroz šumu i na drugoj strani će ih dočekati Italija ili Slovenija.

Eboh i Abia su ga poslušali i tek kada su nabasali na migrante kod Velike Kladuše shvatili da su prevareni i da su odvedeni u BiH. Onde su onda od migranata čuli o standardnom postupanju hrvatske policije, koja ljude inače zaista dovodi kombijima do zelene granice i ilegalno i pod pretnjom nasilja proteruje u BiH, pa su u skladu s tim konstruisali priču koju sada nude medijima.

Jedino je u takvom scenariju moguće da hrvatska policija u ovom konkretnom slučaju nije učinila ništa pogrešno i protivzakonito. Ali čak i da se sve odigralo tako, a dokaza za to definitivno nema, i dalje ostaje nejasno kako je moguće da krijumčar ljudi nigerijske studente odvede na zelenu granicu između Hrvatske i BiH, granicu koju s hrvatske strane 24 sata dnevno nadziru dronovi, termalne kamere i hiljade policajaca, te da i krijumčar i Nigerijci prođu posve nedetektovano.

Drugim rečima, precizira portal, jedini je scenarijo u slučaju nigerijskih studenata u kojem hrvatska policija nije nimalo kriva ujedno je i scenarijo u kojem je hrvatska policija - krajnje nesposobna.

(Kurir.rs/Tanjug/Foto: Youtube/Printscreen)

Kurir