MILORADE, NEKA, NEKA, USTAŠKI TE LOGOR ČEKA! HOROR poruke na ćiriličnim bilbordima: Propala kampanja boljeg razumevanja!

Navodi se da, voleli ih ili ne, ali u Srpskom narodnom veću znaju da zatalasaju hrvatsku javnost. Pritom ne treba ni mnogo da se trude, već je dovoljno samo da u nekoliko hrvatskih gradova postave plakate na ćirilici.

SNV je u četvrtak pokrenuo treću, poslednju fazu kampanje s ciljem skidanja stigme s ćirilice i srpskog jezika. Na plakatima su napisana imena Kolinde Grabar-Kitarović uz njen slogan "Predsednica. Jer Hrvatska zna”, Zorana Milanovića "Normalno, predsednik s karakterom”, kao i "Sad il’ nikad” Miroslava Škore. Plakati ispisani starim hrvatskim pismom, koje su Hrvati koristili od 11. do 18. veka, a ponegde i posle, i to od Slavonije i Istre do Dubrovnika, kojim su napisana i neka od najvažnijih tadašnjih dela katoličke baštine, nepoznati počinioci prebojili su ćirilična slova i napisali „Milorade, neka, neka, ustaški te logor čeka”, "Povampirene ustaše” i "Ubi Srbina”.

Ispada da ćirilica predstavlja najveći problem u Hrvatskoj, iako su se, kako navode, prošle sedmice mogli da uvere da je to – latinica. Jer, prema objavljenim rezultatima PISA testova, Hrvatska je u čitalačkoj pismenosti postigla rezultate ispod proseka i sa 470 bodova zauzela 29. mesto u ukupnom poretku od 77 zemalja.

Najzad, ćirilica nije u nastavnim planovima već gotovo 30 godina, tako da većina onih koji šaraju po plakatima ne znaju šta na njima piše, pa mediji komentarišu da bi teoretski na njima moglo da piše i "Živeo poglavar”, a oni bi sve išarali i pretili da će autore strpati u Jasenovac.

Ističe se da isto tako može da se zaključi da, nažalost, kampanja s ćiriličnim natpisima nije postigla cilj.

"Umesto iskaza tolerancije, došlo je do eksplozije mržnje. Dok anonimusi ispisuju prijetnje, većinska Hrvatska ćuti. Ćute predsjednica i premijer, kao i vladajuća koalicija, iako je unutra i Pupovčev SDSS, a najgore od svega, ne oglašavaju se ni društvene institucije, Univerzitet, Crkva ili, na primer, Hrvatska akademija znanosti gde su pre nekoliko godina organizovali naučni skup o ćirilici kao delu hrvatske baštine”, navode mediji.

Njihovo ćutanje označava podršku ekstremistima.

