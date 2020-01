ISPOVEST ŽENE KOJA JE FILIPU (25) IZ SPLITA IZDAVALA STAN! Nije jeo ni spavao, na kraju mi je rekao: ILI JA, ILI ONI!

"Ovo nije gotovo. Puno veće ribe su u pitanju i one su još uvek na slobodi. To je javna tajna", govori za 24sata.hr Marcela Sunara, žena koja je proteklih meseci iznajmljivala stan Zavadlavu. Bila mu je i prva komšinica. U mali stan, koji je iznajmljivao, neposredno posle pokolja došao je da ostavi crnu odeću u koju je bio obučen kad je pucao iz automatske puške po Splitu.

"Filip je došao u stan da se presvuče posle ubistava. Nisam ga ni čula, ni videla. Bila sam šokirana kad me je policija kontaktirala, kad su došli specijalci i detektivi. Celo jutro sam bila napolju, policija me ispitivala gde sam bila. Bio je dan kao i svaki drugi. Izašao je u 7 sati ujutro. Posle ubistava je došao ovde, presvukao se, u vreći ostavio odeću i usput bacio kalašnjikov u Nazorovoj. Bila sam napolju kada mi je zazvonio telefon. Rekli su mi da zaključam vrata i prozore, da su se čuli rafali. Nisam imala pojma što se događa", priča Marcela.

Još uvek joj nije sasvim jasno kako je došlo do ove situacije.

"Nikad to ne bih rekla za njega. Šokiralo me. Saznala sam prvo od ljudi iz kraja. Govorili su kasnije da su mu kamatari upadali u stan usred noći, da su mu pretili nožem… Niko ovde nije bio. Niko. On je ovde mesecima. Samo on je ovde bio. Čula bih da je iko ušao", tvrdi stanodavka i prva Zavadlavova komšinica.

Crkva htela da mu pomogne

Ona je navela da je mladić bio uredan, te da je kod nje došao preko manastira.

"Došao je preko sestre Ljubomire koja ga je dovela ovde jer je on defakto tražio azil. Sve vreme je živeo s ocem i bratom na Skalicama, a za vreme broda ili nešto pre ukrcavanja, Crkva se uplela da mu se pomogne. Slučajno, moja majka je poznavala sestru i ona joj je rekla da ima jednog momka kojem je jako teško i koji ima problema u familiji te da je upravo otišao na brod. Pričamo o 2018. godini. Ja sam mu sačuvala smeštaj jer smo se tako dogovorili. Nisam sumnjala da će biti ikakvih problema i nije bilo nikakvih problema. Momak je tu došao, sve je prihvatio. Prihvatio je i da imamo turiste i da postoji mogućnost da će možda morati nekad da izađe iz stana. Njemu je to odgovaralo, odmah mi je rekao da on plovi i da će verovatno ići na brod. Čak mi je rekao da će mi platiti da mu čuvam stvari jer ne želi da se vrati kući. Stalno je to ponavljao", priča.

Poslednjih nekoliko meseci, od septembra, Marcela je pitala Filipa da li je sve okej, a on je rekao nije.

"Pitala sam ga mogu li da mu pomognem, a on je samo odmahnuo glavom i rekao: "Šokovi, šokovi". Nije detaljno objašnjavao, ništa nije rekao. Na Filipu se poslednjih nekoliko meseci videlo da nešto nije u redu", dodaje ona.

Stanodavka je opisala i šta se događalo 24 sata pre masakra.

"Tačno 24 sata pre ubistava, oko četiri sata popodne, prvi put sam ga videla da sedi ispred na terasi. Nikad nije tamo sedeo. Jeo je i pio jogurt. Bio je obučen u odeću u kojoj je ubijao. Crna jakna, crne pantalone. Nešto ga je mučilo. Bio je zabrinut i gledao je u prazno. Nije gledao prema jugu, prema horizontu, gledao je u ništa, u prozor zgrade. U prazno. I dan danas žalim i zbog toga sam potresena, jer ga nisam tada pitala šta mu je", govori njegova stanodavka i dodaje:

"Žao mi je, najviše mi je žao što mu je otac rekao da ne ide u bolnicu. Kasnije se pričalo da je Filip ceo dan ranije govorio da ima suicidalne misli. Kad su ga sledeći dan u lisicama doveli na pretres, proplakao je. Izvinjavao mi se jer je kao mene doveo u nekakvu situaciju. Nije mene doveo u situaciju, sebe je.

Govorila sam mu da će sve biti ok, a on je meni rekao kako od muke nije spavao 16 dana. "Proveo sam noć na psihijatriji, nisam spavao danima. Nisam znao šta ću. Ili ja, ili oni", tako je rekao. Nedeljama nije spavao ni jeo. Navodno nije ni imao novca za hranu. Videlo se na njemu da ništa nije jeo, smršao je 10 kilograma za mesec, dva", kazala je potresena Marcela Sunara.

Kurir.rs/Dalmacijadanas.hr/24sata.hr

Foto: Facebook Printscreen

Kurir