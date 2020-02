ZA 20 DINARA OVDE MOŽETE DA KUPITE KUĆU! I još će i kusur da vam ostane... EVO KAKO!

Podravska opština Legrad u Hrvatskoj raspisala je konkurs za prodaju nekretnina u njenom vlasništvu, a moguće je dobiti kuću po ceni od jedne kune ako prijavljeni zaovoljava uslove konkursa.

Uslovi su da su osobe mlađe od 40 godine imaju najmanje srednju stručnu spremu i da su stanovnik opštine Legrad, ili ako nisu, da u roku od tri godine svoje boravište prijave u opštini. Isto tako, bar jedan od prijavitelja, supružnika ili životnih partnera, mora imati stalna primanja, prenosi Slobodna Dalmacija.

Ima još uslova koji se moraju zadovoljiti da bi se kupila nekretnina za jednu kunu, a ceo konkurs dostupan je na veb stranici Opštine Legrad i važi do kraj ovog meseca.

Ukoliko osoba ne ispunjava uslove, a želi da kupi jednu od 19 jedinica, početna cena kreće se od nešto više od 5.000 kuna pa sve do 100.000.

"Svi oni koji nemaju uslove za povlašćenu kupovinu mogu kupiti nekretnine po navedenim cenama i odabraće se najviša ponuđena ponuda. U sklopu mera za poboljšanje demografske slike naše opštine, moguće je do nekretnina doći i po ceni od jedne kune. No, to uključuje i neke uslove, a najvažniji od svih je da ljudi koji kupe tu nekretninu u njoj planiraju da žive i ostanu u našoj opštini", rekao je Ivan Sabolić, načelnik Opštine Legrad.

Kurir.rs/Tanjug

