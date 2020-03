MOBILNI IM ZAPALIO KUĆU, ŠTETA 13.000 EVRA: Porodica se izvukla, sin nije uspeo da spase mačku, pa skočio kroz prozor

"Bila je nedelja, negde oko 4 sata, kad je ćerka (13) osetila dim i videla da je izbio požar u sobi do ulice. Mi smo spavali u drugom delu kuće. Bila sam u šoku i nisam znala šta da radim. Sin (17) i ćerka su bili pribraniji pa su me, jer se nakon operacije noge krećem uz pomoć štaka, bukvalno izvukli iz kuće", rekla je Đurđica Štampar (43) čiju je kuću u Hodošanima, u hrvatskom Međimurju, zahvatila vatra i to zbog neispravnog punjača mobilnog telefona.