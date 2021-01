GRADONAČELNIK PETRINJE: Naselje moramo da napravimo za mesec dana! Moramo sve dati od sebe i raditi u dve smene

''Moja procena i ono s čime možemo raspolagati, to je sigurno preko ljudi. Svaka brojka je velika brojka, pa bio i jedan čovek, nije se lako odvojiti od doma i imati taj alternativni smeštaj. Mi nastavljamo u kontinuitetu i našoj koordinaciji sa Štabom da pokušamo da vidimo šta možemo uraditi za te ljude i odlučio sam nekako da predložimo upravo sajmište glavnom Štabu i gospodinu Medvedu, da to bude na sajmištu gde ćemo imati 100 kontejnera za 100 porodica. To je naručeno, to se čeka, intenzivno radimo, međutim, tu ne bismo hteli da imamo samo kontejnersko naselje. Tu se radi o najmanje još 50 kontejnera za male preduzetnike, jer tu bi imali jedan mali sadržaj, splet mešovite kontejnerske priče u kojoj bi smestili ljude.

"Ja sam za rešenje da ipak na kraju imamo one osnovne uslove da ljudi ne gaze po blatu i po pesku''

"Ono što bi trebalo da bude gotovo, naravno, sve zavisi od vremena, u jednom trenutku sam rekao i pomislio, stavićemo to za 14 dana ili za desetak dana. Ipak na kraj, moramo napraviti komunalnu infrastrukturu, rasvetu, asfaltirati... Ja sam za rešenje da ipak na kraju imamo one osnovne uslove da ljudi ne gaze po blatu i po pesku'', rekao je.

O vremenskom roku Dumbović kaže: ''Gledajte, mi to moramo uraditi za mesec dana, između 20 dana do mesec dana. Moramo sve dati od sebe, raditi u dve smene i danas sam informisao tim koji je preuzeo odgovornost u koordinaciji s vojskom da imamo na kraju jednostavan cilj u kojem ćemo poduzeteti da napravimo to naselje."

Što se tiče dostave i pripreme hrane, Dumbović je rekao da je uglavnom sve pokriveno.

''Ja mislim da je pokriveno, moram reći da niko od prvog dana nije bio bez toplog obroka."

