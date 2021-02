U MENI JE DUH USTAŠKOG DEDE, ZAKLAĆU TE: Pijana Hrvatica napala komšiju zbog rođendana!

Prema rečima tužilaca Opštinskog državnog tužilaštva u Virovitici, ona je oko 7:50 zakucala na vrata komšije. Pokušao je da je otera i rekao joj je da ode, ali je ona, revoltirana, uzela šolju kafe i bacila je komšiji u pravcu glave, ali je promašila. Zatim je uzela stakleni bokal sa stola i udarila ga u čelo a potom i u stomak.

Uzela je u ruke mali kuhinjski nož i uperila ga u komšiju i rekla mu: "Uboću te, doći će Gotovinini legionari koji će ti odseći glavu, duh mog ustaškog dede ušao je u mene i ja ću te zaklati."

Tokom istrage, komšija je otkrio tužiocima i detaljno opisao šta se dešavalo tog jutra u njegovom domu.

"Dok sam još spavao u krevetu, u kuću koja je bila otključana ušla je komšinica koja je bila vidno pijana i zamolila me da pre nekoliko dana zajedno proslavimo njen rođendan. Kako ranije nisam bio u dobrim odnosima sa njom, zamolio sam je da ode.Razljutila ju je i počela je da viče na mene i vređa me “, kaže on.

„Posle toga je rukama srušila sve sa stola “, rekao je on i potvrdio da ga je ona bokalom udarila po čelu, a on je pao na pod i razbio se, a kada su stali jedan prema drugom, počela je da mu preti.

Rekao je da se ozbiljno uplašio i prvo je nazvao sestru moblnim, a zatim policiju. U svom svedočenju, optužena profesorka samo je negirala krivicu tužiocima i nije detaljno izjavila svoju odbranu.

U prilogu optužnice, policijski službenici su dostavili službenu belešku izveštaja koji su dobili od komšije, u kojem se navodi da ih je pozvao i obavestio ih da ima problema sa komšinicom koja ga je napala i upala mu u kuću.

Kako se radi o dosad neosuđivanoj osobi, kao i o činjenici da je nezaposlena i živi od skromnih prihoda od socijalne pomoći i dodatka za negu, tužioci za optuženu profesorku ne traže bezuslovni zatvor, već uslovnu kaznu od četiri meseca na period od godinu dana. Pored optužnice, prikazane su i policijske fotografije poda dnevne sobe oštećenog komšije snimljene tokom inspekcije, na kojima se vide ostaci slomljene keramičke šolje, kao i delimično polomljen bokal, piše Podravski.

Kurir.rs/Index.hr

Kurir