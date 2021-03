USTAŠE SU KIDNAPOVALE HRVATSKU VIKIPEDIJU: Evo kako je izgledala borba da se desničari sklone sa mesta administratora ovog sajta!

Hrvatski projekat Vikipedia započeo je 2003. godine, a ubrzo je došao u ruke SpidiGonsales-a, odnosno Darka Čokora, koji je šef računarske službe na Hrvatskim studijima. Čokor je, naime, postao administrator i birokrata, što znači da korisnicima na Hr.viki može dodeljivati prava i pozicije. Već 2009. godine Arbitražni odbor ukinuo je ovlašćenja SpidiGonsales-a i administratora Roberte F. za uznemiravanje saradnika i stvaranje utiska da su oni bili čelnici Vikipedije na hrvatskom jeziku i da su njihova mišljenja i postupci neupitni. Po istoj odluci bili su blokirani godinu dana.

Tada su na scenu izašli Kubura i Željko, koji su u nizu manipulacija i ilegalnog glasanja 2010. uspeli da ponište presudu. Za nagradu Kubura i Željko takođe dobijaju status administratora, a Kubura 2017. postaje drugi birokrata. Tako je Hr.viki došao pod desetogodišnju potpunu kontrolu ove četvorke, od koje su stvorili „Endehapediju“, o kojoj smo pisali pre oko tri godine.

Kubura je na kraju pao u stilu Al Kaponea, ne zbog ustaštva, homofobije, mobinga, laži i uznemiravanja, već zbog bahatih kršenja propisa koje su svi nesumnjivo shvatili iako ne znaju ni hrvatski jezik ni istoriju.

Ubrzo nakon objavljivanja niza negativnih članaka o Hr.vikiju u leto 2018. godine u internet novinama Vikipedia - The Signpost, pojavio se članak pod naslovom „Znatiželjni slučaj hrvatske Vikipedije“, koji je preneo deo istraživanja o pristrasnosti i blokirajući, izdvojili su administratore Spidija, Kuburu i Željka i njihove izjave poput: „Ante Pavelić nije bio fašista“; "NDH nije bila fašistička država. Ne izmišljajte, nigde nema opipljivih dokaza o masovnim pogubljenjima [u koncentracionom logoru Jasenovac]"; "Imamo tačan spisak broja ljudi u logoru (koji je 18.600) i koliko ih je ubijeno (što je 1.654). Svi ostali takozvani izvori su izmišljotine i laži."

Nakon ovog teksta na Meta-Viki-u, centralnom prostoru za globalnu diskusiju o problemima pojedinačnih projekata, pokrenuta je čak osma diskusija u deset godina na Hr.viki-u. Uvodnik navodi da je hrvatska Vikipedia opterećena nizom problema: da su mnoge teme, posebno one povezane sa Drugim svetskim ratom, obeležene ekstremno desničarskom ideologijom, istorijskim revizionizmom i poricanjem holokausta; da postoji puno neenciklopedijskih sadržaja, neproverenih izvora i pristrasnih sadržaja koji nisu podržani od izvora; da administratori zloupotrebljavaju moć i blokiraju saradnike koji pokušavaju da isprave problematičan sadržaj i zaštite i podstaknu istomišljenike koji stvaraju pristrasni sadržaj; a navodi se i masovni odliv saradnika zbog njihove nesposobnosti da utiču na ove probleme.

Jedino rešenje bilo je doživotno blokirati Kuburu, Spidija i Željka i ponovo uspostaviti Arbitražnu komisiju sastavljenu od hrvatskih urednika sa drugih Vikipedija koju će uspostaviti globalna zajednica sa Meta-Viki-om. Nakon otkrića grubog kršenja pravila Kubure za koja su znali i drugi administratori, osnivač Hr.viki Denni izvestio je i predložio da se Roberti F. oduzmu administrativna prava. Zanimljiv razlog zašto je sa strahom gledao na mogućnost rešavanja problem hrvatske Vikipedije. Verovao je da su Speedi, Roberta i Kubura uživali značajnu podršku zajednice i da će njihovo proterivanje dovesti do implozije ili da će ih zameniti jednako pristrasni saradnici koji će delovati u istom duhu. Ali shvatio je da takva percepcija zapravo potiče od njihove obilne upotrebe lažnih naloga i mašina za glasanje koje su bile u suprotnosti sa pravilima Vikipedije.

U januaru je fondacija Vikimedia objavila oglas za ocenjivača dezinformacija na hrvatskom jeziku, čiji bi posao trebalo da bude da proveri sve dugoročne primedbe na sadržaj i upravljanje hrvatskim projektom za četiri meseca.

Naime, u leto 2020. godine Kubura je optužen da ima 90 sekundarnih računa, iako je samo jedan dozvoljen na Vikipediji. 11. avgusta 2020. podnesen je zahtev za proveru Kubure i još 37 njegovih „čarapa“ (to su lažni računi, a izraz potiče od sockpuppet, op.a.). To znači da dva saradnika sa posebnim ovlašćenjima treba da prikupljaju poverljive podatke o IP adresama ovih 38 saradnika iz viki baze podataka i međusobno ih upoređuju. Podaci se čuvaju 90 dana, nakon čega se brišu. Naravno, nedostajala su oba inspektora, blizu Kubure. Jedan od njih, Vodolija, prijavio se 27. avgusta i napisao da je započeo istragu i ponovo nestao. Ek13, koji je do tada bio aktivan nekoliko dana u nedelji, iznenada nestaje dva meseca. Kada se vratio rekao je da neće vršiti proveru jer je to već učinjeno.

Navodno ga je napravio Vodolija koji nije dao rezultate, samo je napisao da je izvršio proveru i nestao. Važno je napomenuti da je većina dosadašnjih provera rešena u roku od dva do pet dana, a nekoliko je trajalo više od nedelju dana. Ponašanje ovih 37 „čarapa“ nakon zahteva takođe je pokazatelj da to nije 37 stvarnih ljudi. Iako je čak 19 od ovih 37 saradnika bilo aktivno deset dana pre izdavanja zahteva za pregled (a svih 37 je Hr.viki sadržaj uređivalo unazad 90 dana), nakon izdavanja zahteva 11. avgusta, svi su odjednom prestali da budu aktivni. Sockmaster (osoba koja stoji iza svih računa) prestao je sa radom u nadi da će proći nekako 90 dana, a da provera nije obavljena. S obzirom na to da su već prošla dva meseca, odnosno da su dokazi već počeli da nestaju, trebalo je nešto hitno preduzeti. Stoga zajednica predlaže novog ispitivača, ali to nije prihvaćeno, s obzirom da bi ispitivači trebalo da imaju čak 70 posto podrške zajednice. Zbog toga se pokreće glasanje o opozivu ovlašćenja Vodomara i Ek13, koji prolazi sa konačnim marginalnim rezultatom od 31,4 odsto i 68,6 odsto podrške, što je nedovoljno za verifikatore, a Hr.viki je ostao bez verifikatora, a uloga je preuzeli upravnici sa Meta- Viki.

Ovo je konačno označilo početak kraja zloglasne hr.vikipedia. Naime, da bi mogli da nastave da manipulišu sa toliko „čarapa“, administratorima „Endehapedije“ bio je prijeko potreban inspektor. Da bi se sprečila zloupotreba ovlašćenja, u ovaj postupak moraju uvek biti uključena dva verifikatora koji mogu istovremeno i uzajamno pristupiti upitima u bazi podataka. Čak i ako neko sa strane sa većim autoritetom, npr. stjuard, izvršio je proveru da li bi Kubura, Vodolija ili Ek13 mogao da mu prenese te informacije i upozori ga da se nadoveže.

Teza o Titu potkrepljena je citatom portala dnevno.hr

Teza o Titu potkrepljena citatom portala dnevno.hr 7. novembra stigli su rezultati provere: čak 28 računa povezano je sa Kuburom i svi su blokirani na hrvatskoj vikipediji. Takva arogancija zahtevala je dodatnu reakciju globalne zajednice s obzirom na to da tako nešto nikada nije „bilo viđeno na celoj Vikipediji“, pa je zatražena globalna blokada njegovog naloga na svim projektima Vikipedije. U obrazloženju predloga pojavio se samo deo sistemske pristrasnosti i zloupotrebe moći Kubure. Ali korisnici širom sveta već su bili zgroženi mrvicama onoga što znamo o radu Kubure i masovno su podržali predlog, a 28. novembra njegov nalog je globalno blokiran. Tako je Kubura na kraju pao u stilu Al Kaponea, ne zbog ustaštva, homofobije, mobinga, laži i uznemiravanja, već zbog bahatih kršenja propisa koje su nesumnjivo svi na svijetu razumjeli iako ne znaju ni hrvatski jezik ni hrvatsku istoriju .

Lokalna zajednica ni za to vreme nije mirovala, pa je u novembru 2020. godine pokrenuto glasanje za izbor dva nova administratora, čemu su se stari oštro usprotivili, ali je ipak prošao dvotrećinskom većinom. Demokratske promene na Hr.vikiju nastavile su se u januaru 2021. kada je pokrenuto glasanje za još dva administratora, koji nisu izabrani od 2014. godine, kada je Kuburina banda masovno koristila lažne račune na izborima da spreči njihov izbor. Ovi izbori, ovog puta bez višestrukih glasova Kubura, prošli su još bolje, tj. novi administratori su izašli sa 77 odsto podrške.

U januaru je fondacija Vikimedia objavila oglas za ocenjivača dezinformacija na hrvatskom jeziku, čiji bi posao trebalo da bude da proveri sve dugogodišnje prigovore na sadržaj i upravljanje hrvatskom Vikipedijom u samo četiri meseca.

Ali konačni početak kraja „Endeavora“ dogodio se 1. marta 2021, kada su predlozi za ukidanje ovlašćenja administratorima SpidiGonsales-a, Željku i Robertu F.

Oduzimanje ovlašćenja SpidiGonsales-a opravdano je nepoštovanjem saradnika i pravila projekta. Naime, on je pravila projekta shvatio samo kao produžetak svoje autokratske vladavine projektom i verovao je da ih može menjati, oblikovati i tumačiti po svojoj volji, što mu je omogućavalo da svoju reč efikasno smatra zakonom.

Željko je nabrojao ustaške ispade, kao na primer kada je pokrenuta inicijativa za popravljanje članka o „Koncentracionom logoru Jasenovac“. Dodati su izvori koji dokazuju da je „koncentracioni logor“ tačniji naziv od „koncentracioni logor“, a ujedno i jedini koji se spominje u stručnoj hrvatskoj literaturi. Izvori su bila Hrvatska enciklopedija (LZMK), stranice spomen područja Jasenovac i Službeni glasnik (tj. Zakon o izmenama i dopunama Zakona o spomen području Jasenovac). Pomenute izvore Željko je nazvao „velikosrpskim i cionističkim“.

Roberti F. je kritikovan zbog agresivnog reagovanja na sve pokušaje pokretanja debate o poboljšanju pravila projekta, uznemiravanja ostalih saradnika i administratora, pretnji blokadom i uticanja na glasanje slanjem obrazaca. Zanimljivo je i da je sada bivša administratorka Roberta F. urednica i portala narod.hr Gordana Sarkotić. Uz pomoć advokata Marijana Hanžekovića, tužila je Jutarnji list zbog članaka iz 2013. godine u kojoj su informacije prenete sa Facebook stranice Razotkrivanje sramotne hr.vikipedija. U člancima se ne pominje njeno ime, već pseudonim Robert F., koji je koristila u radu na Vikipediji, ali se takođe pojavljivala u medijima i održavala izložbe fotografija. Tužba je odbačena kao neosnovana, između ostalog i zbog toga što je tužilac bio kontradiktoran. Izjavila je da traženje njenog pseudonima ne može doći do nje. Međutim, članci koje je potpisala urednica Gordana Sarkotić objavljeni su na portalu narod.hr, a fotografije ih je opremila Roberta F. Očigledno joj je bilo važno da ne otkrije da je administrator Hr.viki ujedno i urednik ekstremno desničarskog portala poznat po širenju ustaške mitologije u dnevnom „kulturnom“ odeljku.

SpeediGonsales se još nije pomirio sa gubitkom autoriteta na projektu koji je smatrao svojim. Pokušava da poremeti rad novih administratora na projektu, pa je već u nekoliko navrata pokrenuo glasanje protiv njih. Potonje je pokrenuo protiv Iva104, između ostalog i zato što je blokirao saradnike koji šire govor mržnje, ali i deblokirao saradnike koje je SpidiGonsales blokirao pre skoro osam godina jer su želeli da prepišu kontroverzne članke na hr.viki.

S jedne strane, ovo pokazuje da se krajnja desnica neće tako lako odreći svoje omiljene igračke za reviziju istorije i da će trebati aktivirati više dobronamernih saradnika koji imaju veliki posao da poprave gomilu pristrasnih članaka i izbrišite falsifikate koji su se uspešno proširili zahvaljujući Vikipediji. Ali s druge strane, to takođe pokazuje da ova grupa više nije toliko moćna kao ranije i da se uz malu pomoć globalne zajednice i upornu dugu borbu može izvojevati zaista velika pobeda.

