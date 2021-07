NOVA ISPOVEST PREŽIVELIH KOD SLAVONSKOG BRODA: Mi koji smo bili gore smo dobro prošli! Dole je bio masakr! VIDEO

Većina pridošlica je raštrkana i svi u njihovom uglu pokušavaju da kažu svojim najmilijima na Kosovu i Metohiji i u Nemačkoj da je "izvukao živu glavu". Da danas mogu da proslavim svoj drugi rođendan, svedoči činjenica da je od 62 putnika deset poginulo, a 45 povređeno - od čega čak petnaest teško.

Ali šok koji su ljudi preživeli i psihološke traume s kojima će se morati suočavati do kraja života takođe je teško opisati, piše SBplus.

Gutajući knedle i jedva zadržavajući suze, mladić koji je putovao sam izneo je svoje iskustvo i opis nesreće.

"Mi koji smo bili u gornjem delu autobusa dobro smo prošli, ali oni koji su bili dole ... bio je to pravi masakr. Gotovo svi putnici spavali su u autobusu u šest ujutru. Još uvek mi nije jasno kako se dogodila tragedija takve veličine. Prvo čega se sećam nakon prevrtanja kada sam se probudio bila je pomisao da smo se tek prevrnuli i da nije u pitanju ozbiljna nesreća. U to vreme nisam ni slutio da će to biti tako tragično. Ali to je bilo. Pomogli smo izvlačenju beživotnih tela. Uspeo sam da pozovem porodicu, svi su bili presrećni, rekao je za SBplus Fidan Hajdari koji radi i živi u Nemačkoj, pronalazeći snage da se zahvali brodskoj policiji i zdravstvenim radnicima koji su učinili sve da im pomognu.

Stariji su uglavnom zbunjeni i izgubljeni. Teško bi se snašli bez mladih ljudi koji su navikli na komunikaciju putem društvenih mreža. Srećom, svi se drže zajedno i spremni su da pomognu jedni drugima.

"Putovao sam sam, ali sada se za ove ljude osećam kao da smo jedna velika porodica. Ne znam šta bih bez ovih mladih ljudi, pomogli su mi sa internet vezom kako bih mogao da kontaktiram porodicu. Ono što smo iskusili je užas. Slike će mi zauvek ostati u glavi. Samo ne želim da se ova nesreća zataška lažima, nadam se da će svi pokušati da otkriju njen pravi uzrok, rekla je Gaši Gevahiri, starija dama koja još uvek u šoku nosi potpuno krvavu majicu kao podsetnik na strahote koje je danas doživela, koje nikada neće zaboraviti.

