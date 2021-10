ŠTA JE TO KORONA NAPRAVILA OD NAS? Šok ispovest Hrvatice iz Nemačke kojoj posle 20 godina zbog sumnje u vakcine preti otkaz!

49-godišnja Hrvatica je razočarana takvim stavom i pretnjama svoje nemačke šefice i dugogodišnjeg prijateljice i njenu reakciju koji objavljuje magazin prenosimo u celosti

"Već 20 godina radim kao čistačica za moju sada već 70-godišnju prijateljicu koja je Nemica. Iako postoji velika razlika u godinama, imali smo veoma bliske prijateljske odnose. Ono što mi je rekla nekoliko dana me šokiralo, ali pre svega rastužilo.

Sve ovo vreme tokom pandemije mnogo smo pričali o koroni, znao sam koliko se plaši korone, kao i njen dvogodišnji suprug. Oboje su primili dve doze vakcine i prijavili se za treću dozu. Prebolela sam koronu i u oktobru mi ističe zaštita posle preležanog virusa.

Za šeficu je bilo normalno da ću se odmah vakcinisati. Ali rekla sam joj da sam se malo uplašio zbog svih priča koje sam čula u vezi sa vakcinom. Bila sam ovog leta na godišnjem u Slavoniji i čuo sam nekoliko priča o ljudima koji nisu dobro podnosili vakcinu, a neke od njih i lično poznajem. Neki takođe imaju problema dva do tri meseca nakon primanja vakcine. Moj šefica mi je rekla da nije dokazano da je vakcina uzrok i da definitivno treba da razmislim o tome da je primim. Pitala me je da li mi je pričala priče o vakcini koje sam čula samo iz Hrvatske, a kada sam rekla da lično poznajem čoveka iz Frankfurta, Nemca koji nije radio nekoliko meseci, nije odgovorila.

Napominjem da nisam izričito rekla da se neću vakcinisati, samo sam rekla da sam uplašena. Ali rekla je da razmislim dobro jer njen muž ne želi da radim ako se ne vakcinišem. Njeno mišljenje deli i ona. Pišem vam ovo da nikoga ne odvraćam od vakcinacije, jer ću se vakcinisati, umoran sam od više ovih zabrana i pitam se da li mogu da odem negde ako nisam vakcinisana. Pišem jer sam razočarana i duboko tužna zbog onoga što je korona učinila ljudima. Ne mislim na bolest ili smrt od korone, mislim koliko nas je to podelilo. Sada smo podeljeni na vakcinisane i nevakcinisane.

Na nas koji nismo vakcinisani i usuđujemo se priznati da se plašimo vakcina, gleda se kao da smo neprijatelji čovečanstva. Kako je moguće da mi je žena sa kojom sam radila 20 godina, koja mi je bila prijateljica i tešila me kad sam imao problema, razgovarala sa mnom o svemu, pružala mi pomoć kad mi je zatrebala, pa mi čak i pozajmila veliki novac bez pitanja kada sam da li bih i kako da se vratim, žena koja je imala puno poverenje u mene, a ja u nju, koja mi je bila ne samo šefica, već gotovo kao majka, sada hladno kaže da će me otpustiti ako se ne vakcinisem? Može li neko da mi odgovori na to, jer ja na to ne mogu da odgovorim sama".

