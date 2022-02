INDEKS PITA: Gde je nestalo 10.000 terorista iz BiH kojima nas je plašio državni vrh Hrvatske?

Ako se vratimo nekoliko godina u prošlost i podsetimo kakve su izjave iz zvaničnog Zagreba dolazile na temu Bosne i Hercegovine, zaključićemo da je susedna država puna islamističkih terorista koji samo vrebaju trenutak da napadnu Hrvatsku. Naravno, pod uslovom da verujemo onome što o BiH govori zvanični Zagreb.

U takvim ispadima prednjačila je tadašnja predsednica Kolinda Grabar-Kitarović, no beskrupulozno pljuvanje po BiH zapravo je još pre nje inaugurisao tadašnji premijer Zoran Milanović, koji je na sastanku sa šatorašima govorio o BiH kao o "big shit", odnosno o "velikom sranju", piše Index.hr.

Milanović je započeo pljuvanje po BiH...

"Imamo posla s negativcima", rekao je Milanović šatorašima pa dodao da je BiH "zemlja bez reda i poretka".

Iz današnje perspektive se takođe vredi podsetiti šta je Milanović te 2016. govorio o Miloradu Dodiku.

"Dodik šuruje s Vučićem pa se sad to, majke ti mile, prelama na austrijske predsedničke izbore", rekao je Milanović.

Tadašnji predsednik SDP-a je na kraju susreta sa šatorašima, koji su ga tajno snimali i onda javno osramotili objavljujući njegove uvredljive izjave, poručio da Hrvatska neće ostaviti Hrvate u BiH same s Bošnjacima ako se dogodi da se RS odcepi.

... a Kolinda je nastavila

Kada je postala predsednica Hrvatske, Grabar-Kitarović je samo nadogradila takav način govora o BiH u vrhu hrvatske vlasti. Ona nije bila direktno uvredljiva poput neotesanog Milanovića, ali je krenula u sistemsku kampanju uvjeravanja javnosti da je BiH leglo terorista, piše Indeks.

Pritom je Kolinda prethodno bila visokopozicionirana činovnica u NATO savezu, pa su njene reči imale dodatnu težinu.

Kolinda je tako u decembru 2016. izjavila kako se treba suočiti sa činjenicom da se iz tzv. Islamske države u BiH vraćaju "hiljadeboraca". Spominjala je i da u BiH ima "10.000 islamističkih terorista".

I šef Jevrejske zajednice Jakob Finci rekao je da je svima koji žive u Bosni i Hercegovini potpuno jasno da je hrvatska predsednica pomešala činjenice i da je govorila o nečemu što apsolutno nije istina. Kada su iz BiH došle brojne burne reakcije o tome da je taj broj preteran i preuveličan, Kolinda je počela da se "izmotava", piše hrvatski portal.

Kolindino izmotavanje

"Nećemo se prepucavati preko medija i oko brojeva, ovo su preozbiljne teme za sigurnost Hrvatske i BiH. Dovoljna je jedna osoba da napravi problem", rekla je Grabar-Kitarović na pitanje novinara da prokomentariše različite podatke o broju boraca ISIL-a u BiH.

"Nemojmo od toga praviti skandale, ali moram reći da sam zabrinuta i neću stati u zadatku zaštite bezbednosti građana", rekla je Kolinda, nakon što je sama izazvala skandal razbacujući se brojkama koje nisu imale nikakvo utemeljenje u stvarnosti.

Uostalom, od 2016. do danas se pokazalo da u BiH nema hiljade, pa ni stotine, pa ni desetine islamističkih terorista jer nikakvih terorističkih napada te vrste nije ni bilo, piše Indeks. Ili su tih Kolindinih deset tisuća ISIL-ovaca zapravo najnesposobniji teroristi na svetu, pa u šest godina nisu uspeli da organizuju nijedan napad vredan spomena?

Predsednica ceo mandat tretirala BiH kao bezbednosnu pretnju

Grabar-Kitarović je tokom celog svog mandata BiH tretirala kao najveću bezbednosnu pretnju Hrvatskoj, sa naglaskom na bosanskohercegovačke muslimane kao potencijalne teroriste.

"Neke druge zemlje se upliću u BiH i to ne samo politički nego i u način života. Islam koji smo poznavali u BiH se menja, postaje radikalniji, posebno u seoskim područjima, mijenja se način života, čak i izgled ljudi u smislu odevanja i ponašanja i mnogo rigidnije interpretacije vrednosti islama", rekla je Grabar-Kitarović 2016. u razgovoru za časopis Difens njuz.

Naravno, u BiH nakon rata jeste došlo do pojave tzv. vehabija, ali su oni do 2016. izgubili veći deo uticaja.

I u Hrvatskoj se dogodila verska radikalizacija

Takođe, i u Hrvatskoj je otprilike u istom vremenskom periodu došlo do radikalizacije katoličanstva i promovisanja njegove rigidnije verzije, što se najbolje vidi po aktivnostima udruženja kao što su Vigilare i U ime obitelji (s kojom je Kolinda tokom mandata lepo sarađivala), kao i po otvorenoj mržnji koju hiljade Hrvata katolika izražavaju prema papi Franji, koga smatraju masonskim agentom i Sotonom, piše Indeks.

To nije proglašeno za bezbednosnu pretnju, štaviše hrvatska država kroz svoje izdašno finansiranje Katoličke crkve direktno učestvuje u takvoj radikalizaciji katoličanstva, navodi hrvatski portal.

Kolindini antimuslimanski stavovi su postali toliki problem da joj se 2017. obratio reis Husein Kavazović, zamolivši je da pojasni svoje izjave da su Bošnjaci teroristička pretnja za susedne države i Evropu.

Kolindino pismo reisu Kavazoviću

U odgovoru Kavazoviću Kolinda se opet "izmotavala".

Grabar-Kitarović je u svom pismu Kavazoviću napisala kako nijednu svoju reč nije uperila protiv muslimana, ni protiv Bošnjaka, ni protiv Bosne i Hercegovine i izražava žaljenje što se u delu javnosti u Bosni i Hercegovini već mesecima protiv nje vodi neargumentovana kampanja.

Tadašnja predsednica je navela kako je bošnjački narod, kao i hrvatski, u istoriji bio etiketiran i proganjan, zatvaran u logore i ubijan.

"Vođena motivom da se to nikada više nikome ne ponovi, ujedno i sa obavezom da štitim državne i nacionalne interese Republike Hrvatske i svih njenih građana bez obzira na veru i naciju, dužnost mi je upozoravati na sve političke – ne dakle verske, nego političke pojave i procese koji izazivaju uznemirenost i zabrinutost, nezavisno od toga gde se oni događaju, ali naročito ako je reč o ovom, našem delu Evrope", navela je u svom pisanom odgovoru Kavazoviću.

Postoji samo jedan problem, navodi novinar Indeksa: Kolinda je tokom celog svog mandata BiH i Bošnjake odnosno muslimane u BiH stavljala u teroristički i islamistički kontekst, redovno preuveličavajući pretnje koje navodno dolaze iz BiH.

Jerusalim post izazvao svađu Hrvatske i BiH

Stvari su kulminirale kada je Jerusalim post objavio da je Kolinda tokom službene posete Izraelu tamošnjem predsedniku Ruvenu Rivlinu rekla da je BiH "pod kontrolom militantnog islama".

Grabar-Kitarović je to oštro demantovala, a čini se da JP nije precizno preneo njene reči, ali i da je to zaista tako rekla, izjava bi se bez problema uklopila u sve ono što je o BiH do tada izjavljivala.

Nakon toga je Kolinda ponovno morala da pošalje otvoreno pismo, ovaj put Majkama Srebrenice, u kojem je objašnjavala da je krivo shvaćena.

U odgovoru Udruženju Majke Srebrenice i drugim bošnjačkim udruženjima koja su zajedničkom izjavom osudile njena upozorenja o opasnosti od islamskog radikalizma u BiH, Grabar-Kitarović je izrazila "iskreno poštovanje" prema islamu kao "veri mira i ljubavi prema bližnjemu".

Ali nije mogla bez spominjanja terorizma u kontekstu BiH, pa je svoje pismo zaključila tvrdnjom da su "međunarodni terorizam i bilo koji ekstremizam najveća pretnja miru u svetu i zajedničkim civilizacijskim vrednostima". Ajde!

SOA je demantovala Kolindu

Zanimljivo je i da je Sigurnosno-obaveštajna agencija (SOA) u svojim redovnim godišnjim izveštajima obrađivala tematiku BiH i terorističke pretnje iz te države u smeru Hrvatske.

"U pojedinim državama Zapadnog Balkana i dalje su aktivni salafitski džihadistički paradžemati u kojima se ne priznaju službene islamske zajednice i demokratski poredak matične države, odobrava terorističko delovanje i podstiče na mržnju i nasilje prema svim nevernicima, uključujući i neistomišljenike muslimane", navodi se u izveštaju SOA-e prošle godine.

I ranije se u SOA izveštajima govorilo o terorističkim pretnjama u Evropi te su se u tom kontekstu spominjali radikalizovani pojedinci koji su inspirirani džihadističkom ideologijom, tzv. usamljeni vukovi, čije je delovanje nepredvidivo.

Zapravo ni SOA nikad nije potvrdila izjave Grabar Kitarović o 10.000 terorista u BiH, već je govorila o radikalizovanim pojedincima kao mogućem problemu. Da su ih doista bile hiljade, ne bi svi redom bili usamljeni vukovi.

Problem izbornog zakona BiH

"Političke prilike u BiH i dalje obeležava unutrašnja politička nestabilnost izazvana prvenstveno različitim pogledima konstitutivnih naroda oko budućeg ustavnopravnog uređenja BiH, posebno pitanja dalje centralizacije države, spoljnopolitičkih prioriteta te nerešenog pitanja ustavom zagarantovane ravnopravnosti konstitutivnih naroda.

Nastavak tendencija postupnog ukidanja temeljnih načela Dejtonskog mirovnog sporazuma, poput umanjivanja konstitutivnih prava Hrvata u BiH, mogao bi negativno uticati na položaj Hrvata kao najmalobrojnijeg naroda u BiH, političku stabilnost i međunacionalni balans unutar BiH, kao i umanjiti demokratsku legitimaciju društvenog uređenja BiH", zaključak je hrvatske obaveštajne agencije.

Cilj je bio opravdati petljanje Hrvatske u unutrašnja pitanja BiH

Koja je uopšte bila svrha narativa zvaničnog Zagreba o BiH kao leglu islamističkog terorizma, pita Indeks.

Verovatno kako bi se dodatno opravdalo petljanje Hrvatske u unutrašnja pitanja BiH, što se sada konačno prelama na tematici izbornog zakona, koja naravno nema nikakve veze s islamističkim terorizmom.

U tom smislu se može reći da je direktnost Zorana Milanovića, Kolindinog naslednika na Pantovčaku, nekakav napredak.

Milanović se ne može zaustaviti kada je reč o BiH te redovnp proizvodi skandale nepromišljenim izjavama, ali ne insistira na tome da je BiH puna militantnih islamista. Jer nije, što je jasno svakome ko iole poznaje situaciju u BiH.

Dakle, šta se to dogodilo sa 10.000 islamističkih terorista u BiH od pre pet godina, gdje su nestali? Odgovor je da ih tamo nikad nije ni bilo, već je BiH bila izložena klevetanju hrvatskog državnog vrha.

Kurir.rs/Index.hr