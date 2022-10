MILANOVIĆ, PLENKOVIĆ NJIHOVE MEĐUSOBNE AMBICIJE I RUSI: Šta se krije iza novog sukoba predsednika i premijera Hrvatske!

Poseta predsednice Kongresa Nensi Pelosi Zagrebu ponovo je pokrenula sukob na relaciji predsednik-premijer Hrvatske, koja je buknula oko priče da će Hrvatska obučavati ukrajinske vojnike, a sad i Milanovićevo odbijanje da primi predsednicu Kongresa, uz izgovor, da će ona za 14 dana biti prošlost.

Mnogi su , a posebno premijer oštro osudili Milanovićevo ponašanje, a neki u Hrvatskoj već šuškaju da hrvatski predsednik sprema odstupnicu prema Rusima, ublažavajući retoriku,

"Ovo je nastavak prethodnog teksta o Hrvatskoj i baveći se samo ličnošću ova dva hrvatska političara jer jedna bez drugo ne mogu, isto jedan s drugim ne mogu i spremni su da priskoče u pomoć jedan drugom, svaki put kada je onaj prvi ili ovaj drugi u nevolji, u nekoj vrsti krize.

Milanović je čovek koji je levičar u duši, a desničar u pokušaju, premijer u pokušaju, predsednik u pokušaju i Rambo u pokušaju. Opasan tip u pokušaju i jedno veliko nšta.

Kad kažem veliko ništa i kad kažem u pokušaju sve što je bio. Ima snimak gde pokušava sa skoči sa Patrije dok je premijer bio i uganuo se. Kažem da je desničar u pokušaju to znači da doli da koketira sa desnicom. Lenj nije u svemu, spremna je da prihvati stavove hrvatske desnice. Levičar u pokušaju zato što je uspešno ušao u SDp, postao predsednik stranke, razjurio sve kvalitetne ljude u toj partiji., postao premijer. Kad je prestao da bude premijer, izašao je iz stranke. Znači on je samo stranku iskoristio da dođe na vlast i ništa drugo.

Vrhovni komandant, odnosno predsednik u pokušaju je jer je pretio vetom na ulazak Švedske i Finske u NATO. To je dizao kao glavnu temu u društvu, međutim ništa nije uradio, pa se pravdao ako Turska nije stavila vetko kako ste mislili da ću ja to da uradim. Znači to je čovek bez nekih ovlaštenja, sa dosta slobodnog vremena, sa dobrim kuvarima, što se odrazilo na njegovu težinu što je očigledno.

On naprosto može da piše neke odluke, zašto je njegov potpis potreban, ali ništa više od toga.

On je odbio da primi Nensi Pelosi (predsednicu Kongresa SAD) koja je došla u Zagreb na Samit predsednika nacionalnih skupština kao podrška Ukrajini i rekao je da će ona za 14 dana biti bivša i stvarno da nema vremena. To nijedan naš političar ne bi uradio. Naši političari mogu da prime niže razrednog američkog diplomatu i time da se pohvale na vestima.

Slučaj Plenković

Plenković je čovek koji samo i isključivo razmišlja o Briselu. To je nešto na šta ga vodi lična ambicija. On je u HDZ ušao kao evroparlamentarac, da skine karamarka s vlasti. Preuzeo je HDZ. Isto je uradio kao i Milanović sa SDP. Plenković se redovno sam sebi divi na svakoj konferenciji za štampu. Vidi neke uspehe koji ne postoje, ali je njemu najvažnije da se dopadne ljudima u Briselu.

On se hvali što govori šest jezika. Ali ako bi se čovek udubio u to što priča, video bi čovek da ništa pametno nema da kaže na tih 6 jezika. Plenković je proračunat, Plenković je okrenut sam sebi. Sam sebi je najvažniji i on je podredio celu infrastrukturu hrvatske države sebi.

Osnovni razlog zašto je Hrvatska pristala da obučava ukrajinske vojnike je taj što se to dobor plaća i to je veliki plus za Plenkovića u očima briselske birokratije. Milanović je protiv toga zato što je Plenković ZA.

Pošto je Plenković video da tu ideju neće moći da progura bez Milanovića i da nema dvotrećinsku većinu u Saboru, rekao je da to tako neće da bude kao što se misli, ali u suštini Plenković treba Milanović jer je mnogo lakše se svađati nego nešto da se radi.

A Milanović ima fiks ideju da uništi HDZ i napada ga na svim nivoima u svakoj prilici. To je naprosto odlika hrvatske politike i kome je do pravog stend apa neka gleda nastupe Milanovića. Milanović ne priprema svoje govore, ono sve priča. Prića sve iz glave. Milanović bi bio odličan sted ap komičar, jer za mene stend ap znači stati i na licu mesta smišljati šale, a ne unapred priremati neke viceve i pročitati ih pred publikom, kaže za Kurir Jovanović.

