HRVATSKA ZAVEJANA SNEGOM, IZMERENO ČAK 40 CENTIMETARA: Tu nije kraj, evo kada se očekuje još PADAVINA (VIDEO, FOTO)

Juče je tokom dana Hrvatsku zadesilo nezapamćeno nevreme praćeno obilnim snegom i padavinama. Snežna oluja bila je toliko žestoka u pojedinim mestima da je saobraćaj bio u potpunom kolapsu, a čak su i grtalice imale poteškoće da prođu kroz sneg i očiste ga.

DHMZ je, unutar sistema MeteoAlarm, za utorak izdao narandžasti stepen upozorenja na opasne vremenske prilike i to zbog snažnog vetra propraćenog obilnim padavinama.

Naime, tokom noći i prepodneva sneg je padao u Gorskom kotaru i Lici, a zabelili su se i Platak, kao i najviši vrhovi Učke i Ćićarije.

Na Zavižanu je jutros u sedam sati izmereno 40 centimetara snega, u Begovom Razdolju 33 centimetra, u Delnicama 27, u Pargu 21 centimetar. U Crnom Lugu je do sedam sati izmereno 13 centimetara snega, a u Ogulinu i Gospiću četiri centimetra.

Obilan sneg stvara i probleme u saobraćaju, prenose Hrvatski mediji.

Za razliku od Gorskog Kotara i Like u Dalmaciji je vladala obilna kiša.

Protekla nedelja donela je dosta nestabilnog vremena koje je kulminiralo obilnim kišama tokom subote. Od početka meseca do sada u velikom delu Dalmacije palo je preko 200 litara kiše po kvadratnom metru.

Smirivanje, ali onda nova promena

Na Jadranu će sutra biti delimično sunčano, a u noći na jugu još može pasti malo kiše. U unutrašnjosti u prvom delu dana umereno do pretežno oblačno, mestimično uz maglu, a potom sunčanije, prognozira DHMZ.

Vetar slab do umeren jugozapadni, na istoku ponegde i zapadni. Na Jadranu većinom umeren severni i severozapadni vetar, u noći duž obale bura. Krajem dana okreće na jug. Jutarnja temperatura od -2 do 3, na Jadranu od 6 na severu do 11 °C na jugu. Najviša dnevna uglavnom između 7 i 9, na planinama ponegde niža, a na Jadranu 13 i 16 °C.

(Kurir.rs/24 sata.hr)