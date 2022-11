HOROR PRIČA IZ ZAGREBA: Rodila devojčicu mortus pijana! Izmerili joj 2,25 promila, ali to nije sve! Tek je usledio još već ŠOK!

Dvadesetpetogošinjoj Zagrepčanki Centar za socijalni rad oduzeo je devojčicu i smestio je u Dečiji dom, posle porođaja kada se rasplela jeziva priča, piše zagrebački Večernji list.

A sve je počelo kada je dvadesetpgpdišnjakinja stigla na prođaj sa ni manje ni više nego sa 2,25 promila alkohola u krvi, što je bio okidač da se istraži ceo slučaj.

Naime, pošto je devojčica koja je rođena živa i zdrava provela neko vreme na odeljenju gastroenterologije zbog slabijeg napredovanja na telesnoj masi utvrđeno je kako fenotip deteta odgovara fetalnom alkoholnom sindromu, prenosi Jutarnji list.

Po rođenju su djevojčicu hranili na sondu, a kasnije je utvrđeno i kako 25-godišnja majka nije brinula dovoljno o higijeni deteta pa se povećao i rizik da se dete zarazi i Kovidom 19.

Opštinski građanski sud početkom juna 2020. oduzeo joj je pravo na stanovanje saa detetom u trajanju od godinu dana, a Centar za socijalnui rad izrekao joj je meru stručne pomoći i podrške do aprila 2021.

U tih godinu dana 25-godišnjakinja nije napravila nikakve korake kako bi se stabilizovao bračni odnos i promene obrasci ponašanja, zbog čega je Centar izdvojio djevojčicu iz porodice i smestio je u Dječji dom.

Majka iz Zagreba ima još jedno dete, i to dečaka za kojeg je tužilaštvo utvrdilo da je takođe bio zanemarivan. Majka je brigu o dečaku prepustila svojoj majci, a u oktobru 2021. prilikom terenske kontrole dečak je zatečen u prljavoj odeći i povraćkom na sebi, nakon čega je i on izdvojen iz porodice.

U posetu djetetu majka u dečji dom dolazila je uspavana, usporena i 'frfljala' je dok je govorila, a jednom je otišla iz Doma bez da je obavestila portira zbog čega vaspitačica nije preuzela dete.

Osim zanemarivanja deteta, Opštinsko državno tužilaštvo u Zagrebu tereti je da je 21. oktobra 2021. s nepoznatim muškarcem odlučila prepraviti nalaz Klinike za psihijatriju Sveti Ivan tako što je prisutnost amfetamina, Normabela i Subutexa prikazivala negativan.

Konačno je optužena za tri krivična dela protiv braka, porodice i deteta, jedno za nesprovođenje odluke za zaštitu dobrobiti deteta i dva krivična dela povrede detetovih prava kao ifalsifikovanje isprava.

Za nju tužilac traži uslovnu kaznu od godinu dana s trogodišnjim rokom provere.

- Ja sam malog hranila i nije bio zanemaren već samo musav. A što se tiče supruga, kad je devojčlica oduzeta, mi smo se tukli pa je došla policija i socijalna. Redovno odlazim u posete djeci, nosim slatkiše. Igram se s njima. Alkohol sam konzumirala kad i suprug, ispred zgrade, nekoliko puta nedeljno. Dok nismo radili, pomagao nam je očuh i imala sam porodiljsku nadoknadu. Krenula sam na lečenje i skroz se izlečila, a kad me uhvatila želja, znala sam uzeti samo komadić Subutexa i to je to. O meni trenutno brinu mama i dečko koji se vodi kao otac moga sina - pravdala se majka.

Kurir.rs/Večernji list/Jutarnji.hr