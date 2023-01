U HRVATSKOJ SE POJAVILI LAŽNI EVRI: Prevaranti za plaćanje koriste filmske rekvizite

Građani oprez - lažni evri, poručili su u utorak iz policije i upozorili kako poslednjih dana primaju više dojava da prevaranti umesto originalnih evra za plaćanje koriste filmske rekvizite novčanica u toj novoj hrvatskoj valuti.

Iz brodsko-posavske policije navode više slučajeva u kojima su prevaranti kao sredstvo plaćanja koristili filmske rekvizite novčanica u evrima, na kojima je ispisano „Souvenir production“, odnosno „This is not legal it is to be used for motion props“.

Tako je policiji u Novoj Gradišci dojavljeno da je nepoznata osoba za plaćanje prodajnih artikala u prodavnici na području opštine Nova Kapela koristila filmski rekvizit od 10 evra. Policija je pokrenula kriminalističku istragu i traga za tim prevarantom.

Krajem prošle godine na području Slavonskog Broda zabeležen je i slučaj kada je nepoznati prevarant filmskim rekvizitom, a ne pravom novčanicom od 50 evra, platio taksi uslugu, podsećaju mediji.

„Građani budite oprezni i svaku evro novčanicu dobro pogledajte, jer pojedinci koriste vreme prilagođavanja i nastojaće da iskoriste priliku i ‘bace’ lažnjak“, poručuju iz policije i građane pozivaju da im odmah jave svaki slučaj sumnje u originalnost novčanica.

Policija podseća na saopštenje Hrvatske narodne banke (HNB) da su u opticaju dve serije evronovčanica – prva se sastoji od sedam apoena (pet, 10, 20, 50, 100, 200 i 500 evra). Druga, koja se još naziva i serija „Evropa“, ima iste apoene osim onog od 500 evra koji se više ne štampa, ali se i dalje može upotrebljavati kao sredstvo plaćanja.

Zajedničke karakteristike obe serije evronovčanica su naziv valute ispisan različitim pismima, na licu novčanice odštampani su inicijali naziva Evropske centralne banke, gde je i potpis predsednika ECB-a, a svaka novčanica ima serijski broj.

Hrvatska je 1. januara ušla u Šengen i uvela evro kao valutu.

Kurir.rs/Nova