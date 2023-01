TESLIN LIK NA HRVATSKOM EVRU, A POD ŠAHOVNICOM mu rušili kuću! Štrbac: Svojataju ga zbog OVE rečenice koju NIKAD NIJE NI IZGOVORIO

Na krilima etničkog čišćenja Hrvatska je ušla u Evropsku uniju. A da se ipak ne odriče Srba, makar ne onih viđenijih, potvrdili su prvog januara kada je, nakon nekoliko meseci pripreme, i velike polemike u javnosti, Nikola Tesla sa šahovnicom u pozadini osvanuo na kovanicama od 50, 20 i 10 centi.

Kakve posledice ovo kulturno prisvajanje može da ima u budućnosti, da li će se jednoga dana o Tesli učiti kao o poznatom hrvatskom naučniku, i šta naša država i narod mogu da urade, govorio je u emisiji Puls Srbije Savo Štrbac, predsednik Dokumentaciono-informativnog centra Veritas.

- Polovinom 2021. godine, njihova tzv. središnja banka je raspisala konkurs preko interneta gde su se građani Hrvatske izjašnjavali koje bi motive da vide na kovanicama. Svaka država koja je u Evro zoni ima pravo na nekoliko motiva na kovanicama koje te države predlože. Na konkursu je ubedljivo pobedio Nikola Tesla. Bio je daleko iznad ostalih kandidata, među kojima je bio i Tuđman. To su ti neki apsurdi u hrvatsko srpskim odnosima - rekao je Štrbac.

Dodao je da je godinama naglašavao kako se u Hrvatskoj Tesla prisvaja po potrebi iz praktičnih razloga:

- Ja sam godinama pisao tekstove kako oni kad im to zatreba prisvajaju Teslu. Veoma su praktični za razliku od Srba. U zadnje vreme su čak govorili da on jeste Srbin, kao i njegov otac i majka, ali je rođen u Hrvatskoj. Samim tim pripada Hrtvatskoj što je laž, jer u vreme kada je on rođen Hrvatske nije ni bilo. On zapravo nikad nije živeo u hrvatskoj državi.

Štrbac kaže da je na teritoriji sadašnje Hrvatske Nikoli Tesli dva puta rušena kuća.

- Bilo je dosta srpskog stanovništva u Smiljanu pored Gospića gde je Tesla rođen. 1941. su ustaše srušile njegovu rodnu kuću, kao i crkvu u kojoj je kršten. 1991. godine je ponovo srušena njegova kuća iako je u međuvremenu bila obnovljena. To je potpuni paradoks.

- Mi smo iz Veritasa prošle godine u martu pisali pisma da je nemoralno da lik Nikole Tesle bude na naličju te kovanice Hrvatske, a da podloga njegovom liku bude šahovnica. Ista ta šahovnica pod kojom je i u Drugom svetskom ratu i u ratovima devedesetih stradala i njegova kuća i njegovi sunarodnici - kaže Štrbac.

Čuvenu rečenicu koju citiraju mnogi, među kojima i hrvatski zvaničnici, on je nazvao izmišljenom.

- Hrvatski zvaničnici ne osporavaju da je on Srbin, ali pozivaju se svi na rečenicu koju je on navodno izgovorio pred smrt: Da se ponosi srpskim rodom i hrvatskom domovinom, što je izmišljena stvar. To je tada bilo potrebno zbog bratstva i jedinstva. Kako se mogao ponositi hrvatskom domovinom kad nikad nije živeo u državi koja se zvala Hrvatska. On je vrlo dobro znao šta su radile ustaše - tvrdi Štrbac.

