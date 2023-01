TRI GODINE OD MASAKRA KOJI JE ŠOKIRAO HRVATSKU: Filip ubio trojicu, pa postao NAJPOŽELJNIJI neženja, družio se sa Matejem Perišem

Na današnji dan pre tri godine Filip Zavadlav počinio je trostruko ubistvo u Splitu. U krvavom piru ubio je Marina Bobana (25), Juricu Torlaka (37) i Marina Ožića Paića (25). Iako je Zavadlav u februaru 2021. godine osuđen na 40 godina zatvora, ta je presuda ukinuta, a novo suđenje trebalo bi mu početi krajem ovog meseca.

Ponovno će mu se suditi jer je sud ukinuo deo prvostepene presude oko optužbe da je planirao osvetu osobama iz narkomanskog miljea koje su iznuđivale, pretile i fizički napadale njegovog brata, te njega lično. Zavadlav je 11. januara 2020. sa 37 metaka iz automatske puške u splitskom Varošu ubio Bobana, Torlaka i Ožića Paića koji su se u vreme ubistva nalazili na biciklama. Samo nekoliko sati nakon krvoprolić​a predao se policiji naočigled prisutnih. Za svako ubistvo dosuđeno mu je po 15 godina zatvora, za nedozvoljeno držanje oružja osuđen je na godinu dana, a za ugrožavanje bezbednosti na dve godine zatvora, što je sve objedinjeno kaznom od 40 godina, piše Večernji list.

Tokom suđenja ispitani su brojni svedoci, pregledani video snimci, a psihološko-psihijatrijskim veštačenjem Filip Zavadlav je proglašen neuračunljivim.

– U potpunosti negiram počinjenje krivičnog dela koje mi se stavlja na teret. Ja to nisam uradio, zašto bih ja uradio tako nešto? Ja nisam kriv! Tražim da me oslobodite optužbe i da budem nominovan za dodelu Nobelove nagrade za mir – branio se Zavadlav i šokirao izjavom na sudu.

Nakon što je uhapšen, za Zavadlava su otvorene brojne grupe podrške na Fejsbuku, a u zatvor su mu počela stizati pisma podrške, posebno od strane ženske populacije.

Dobijao je na desetine pisama nedeljno u kojima su mu devojke iskazivale ljubav, nudile čak i brak, govorile da će ga čekati, nazivale ga herojem.

U jednom trenutku u ćeliji je imao toliko darova i pisama da više nije znao šta će sa njima.

Podsetimo, tokom dokaznog postupka utvrđeno je da je Zavadlav postupio sa direktnom namerom, stručnjaci su ustanovili mešane poremećaje ličnosti, ali ne i da je bolovao od mentalne bolesti i da je znatno smanjen.

Upravo su to značajno smanjeni obračuni, kao i teške porodične okolnosti, bile olakšavajuće okolnosti, a pogoršane prethodnim osudama, brutalnošću, odlučnošću, hladnokrvnošću, upotrebom smrtonosnog oružja i činjenicom da nije izrazio saučešće žrtvama porodice ili pokazuju kajanje.

Nakon objavljivanja presude, Zavadlavov branilac Branko Šerić najavio je žalbu novinarima i izjavio da je zadovoljan što je sud prihvatio tvrdnju odbrane da motiv nije osveta. Njegova nemotivisanost ga mnogo puta uverava da Filip nije bio odgovoran.

"Ne samo da je znatno smanjeno uračunjiv, već je potpuno neuračinjiv. Koji bi drugi motiv bio da nije bilo osvete ili nepromišljene osvete. Jedno neobjašnjivo ponašanje, kompulzivno koje se može pripisati njegovoj neuračunjivosti. Videćemo šta će se dogoditi na žalba. "Pokušaću još bolje da objasnim tvrdnju o njegovoj nesposobnosti i angažujem stručnjake koji će mi pomoći da se pozabavim njegovim mentalnim stanjem", rekao je advokat Šerić.

Takođe, dok je još trajala potraga za nestalim mladićem iz Splita Matejem Perišem, Perišev školski drug istakao je tada du se Matej i Filip svojevremeno družili i bili prijatelji.

- To što je Matej prijatelj Filipa Zavadlava, kakve to veze ima? Ne treba generalizovati stvari. Nemate pojma kako je Matej bio pogođen tim Filipovim ubistvima - govorio je on tada.

