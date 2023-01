TRUDNICA RODILA MRTVU BEBU NA TRAJEKTU: Strašna scena na Braču, javila se zbog krvarenja, a onda je usledio PRAVI HOROR

Trudnica s Brača juče je čekala prevoz gliserima, koji nisu radili, pa su je prevezli tek kasnije helikopterom da bi u splitskoj bolnici izgubila bebu. Jutros je sama u vozilu na trajektu porodila mrtav plod, prenosi 24sata.hr.

Gradonačelnica Supetra Ivana Marković objavila je potresnu priču porodice s Brača koja je u utorak ostala bez bebe i celu dramu koja je usledila dok su čekali medicinski prevoz.

Kako navodi, trudnica se oko 8 sati javila ginekologu u Supetru radi krvarenja, nakon čega su je uputili na Hitnu pomoć. Međutim, kako lekari imaju ograničene resurse, pozvali su gliser hitne službe radi transporta u Split.

- Jednom gliseru nije radio motor, dok na drugom zamenskom navodno nisu radili brisači te isti nije bio u mogućnosti prevesti pacijenticu u Split - piše Marković i nastavlja da je potom dignut helikopter i žena je tek nakon 11.30 sati prevezena u Split.

U isto vreme je njen suprug došao u bolnicu redovnom linijom trajektom.

Žena je izgubila plod u bolnici, gde su joj kasnije dali lekove za odbacivanje ploda i poslali je na Brač.

No, zbog bolova se jutros ponovno javila u Hitnu i zajedno sa suprugom su je uputili na trajekt za Split u 6.30 sati. Žena je sama sa suprugom porodila mrtvi plod u vozilu na trajektu.

- Svi zajedno moramo insistirati da se ovaj problem dugoročno reši. Splitsko -dalmatinska županija odgovorna je za organizaciju primarne zdravstvene brige, hitan medicinski prevoz, za to dobija sredstva iz državnog računa RH te zahtevamo da se napokon hitan prevoz pacijenta do kopna reši na adekvatan način. I to trajno - napominje Marković.

Objava gradonačelnice Marković

- Sa osećajem ogorčenja, osećajem poraza i stanja šoka radi porodice i činjenice da se ovako nešto može desiti u današnjem vremenu, u 2023. godini, u drugom gradu po veličini u Hrvatskoj i jednom od razvijenijih i naseljenijih ostrva u Hrvatskoj- napisala je u svojoj objavi gradonačelnica Marković i između ostalog dodala:

- Situacija koja je sledila nakon me toliko zgrozila i potresla te ne mogu zamisliti kako je porodici trenutno. Svima koji su pomogli zahvaljujem, posebno posadi trajekta i medicinskoj sestri koja je bila na brodu, a svima koji su odgovorni za uspostavljanje prevoza do kopna insistiram da se to napokon realizuje na trajan i kvalitetan način, koji će i lekarima an ostrvu omogućiti da budu sigurniji u lečenju pacijenata.

Tim povodom oglasio se i vlasnik glisera za koje gradonačelnica tvrdi da su neispravni.

- Pre svega, izražavam saučešće porodici koja je izgubila bebu. Nisam ni znao šta se dogodilo sve do malopre. A što se glisera tiče, nije tačno ono što gospođa Ivana Marković tvrdi, da su oba glisera bila neispravna. Jedan je bio ispravan, pa evo sad je gliser otišao za Supetar iz Splita. Ali vreme je bilo užasno, skiper me nazvao i rekao mi da je nevreme, kiša i veliki talasi. A procena je skipera i zdravstvenih radnika koji su na licu mesta mogu li isploviti po takvom vremenu i sigurno se vratiti na odredište. Radi vlastite sigurnosti i sigurnosti lekara, ali i pacijenta. Zavisi i u kojem je on stanju, može li uopšte izdržati transport po tolikim talasima. Pa i helikopter je koliko znam imao problema sa sletanjem zbog nevremena.

