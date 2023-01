MILANOVIĆ POSLE POHVALE LAVROVA: Ne poznajem ga, ne znam šta je želeo da postigne, bio sam hladan sa njim kao i uvek sa Rusima

Hrvatski predsednik Zoran Milanović odgovorio je na novinarsko pitanje o pohvalama ruskog ministra spoljnih poslova Sergeja Lavrova, rekavši da je prema njemu hladan kao i uvek prema Rusima.

„Žao mi je što vidim poslanike čije su zenice velike kao gruzijske lubenice. To je činjenica. O čemu razgovaraju lideri evropskih zemalja koji se danas sastaju u Davosu?“ Rekao je.

On je naglasio da ne zna šta je Lavrov time želeo da postigne.

"Ne poznajem ga i ne znam šta Lavrov želi time da postigne. To me se ne tiče. Sreo sam ga samo jednom, bio sam hladan sa njim kao i uvek sa Rusima, za razliku od našeg Grlenca (Grlić Radman), koji je napustio Lavrova, otišao je u Moskvu ničim izazvan, rat je već bio na ivici, a on ga je pozvao da dođe u Hrvatsku, preneo je poziv Putinu“, dodao je on.

Ističe da je napravljen niz katastrofalnih grešaka i da je to veoma opasno.

„Ovakve zemlje nikada nisu dobre u ratnim sukobima. Nije na nama da moraliziramo i da se pripremamo za najgore, već da izbegnemo ono najgore. Jesmo li pomogli Ukrajini? Jesmo li im poslali oružje? Ali neće biti obuke ukrajinskih vojnika“, rekao je on.

Dodao je da je to zato što većina građana Hrvatske to ne želi. On je zaključio da niko nije normalan za Rusiju i protiv Ukrajine.

Podsetimo, Lavrov je pohvalio nedavnu izjavu hrvatskog predsednika Zorana Milanovića, gde je između ostalog rekao da je pošteno i pošteno da je rat u Ukrajini i rat NATO-a.

Lavrov je to rekao na godišnjoj konferenciji za novinare u Moskvi.

Milanović je ovog vikenda u Vukovaru rekao da NATO preko Ukrajine vodi indirektni rat protiv Rusije.

On je tada rekao da odluka o obuci ukrajinskih vojnika ili bilo kakvom uplitanju u rat treba da bude izbor Hrvatske, koja ne treba da radi ono što joj nameću veće sile.

"Vašington i NATO preko Ukrajine vode posrednički rat protiv Rusije. I obrnuto. Međutim, ako nemate krajnji cilj, ako nemate plan, onda to završi kao Avganistan", rekao je Milanović.

Milanović, koji se ranije više puta protivio učešću Hrvatske u misiji, ponovio je da je to pravno veoma sumnjivo.

"Odluka je da EU prvi put u svojoj istoriji učestvuje u ratu. I to je protivno Ugovoru o funkcionisanju EU, jer predviđa samo misije van teritorije EU", rekao je on.

