SLAVICA NE DRŽI OVCE NEGO SAMOJEDA! Kad ga očetka, od njegove dlake isplete kapu ili šal! Kaže i da je narod čudan jer je ovo pita

Slavica i samojed Don nerazdvojni su prijatelji već više od decenije. Pre tri godine kada je njihov kraj pogodio razorni zemljotres, njihovo prijateljstvo je dobilo novu svrhu.

Umesto da je baca kada ga očetka, Slavica je Donovu raskošnu dlaku počela da koristi kao modni materijal.

"Ovo je drugi naš samojed, prvi je imao 12 i po godina kada smo morali da ga uspavamo, ali tada sam radila kao privatnik i nije bilo šanse da se bavim ičim. Gledala sam Engleze kako prave sve i svašta od svega, htela sam i ja da predem, ali nisam znala, pa sam počela da filcam. Bilo mi je žao da se ta dlaka baci, jer je predivna", ispričala je Slavica Majić iz Hrvatske, penzionerka sa neobičnim hobijem.

foto: Facebook/Kod nas doma

Don beskrajno uživa u češljanju, a onda ponosno gleda u svoju vlasnicu koja njegovu dlaku pretvara u šalove, kape, posudice, čak i kuglice za jelku. Puno truda, učenja i kreativnosti rezultiralo je šarenom kolekcijom.

foto: Facebook Printscreen/Kod nas doma/HRT

"Imamo šalove od pseće dlake, kape, razne posudice za vazu sa cvećem, novčanik za sitni novac...", nabraja Slavica. Osim saveta sa interneta, Slavica uglavom uči sistemom pokušaja i grešaka. "Mislim da mi je na učenje otišlo jedno kilo i po vune, sreća bila je domaća, pa nije bila skupa", dodaje ona.

Iako svi hvale njenu kreativnost, ima i onih kojima je sve to pomalo čudno.

"Naš narod je jako čudan inače i naš narod se zgražava nad svime. Pitaju: "Kako pseće dlake? Zašto pseće dlake"? Pa nisam ja njemu (psu prim.aut.) ništa uradila, on je živ, srećan, a umesto da to bacim, ja to iskoristim", objašnjava.

Koristi i slobodno vreme koje je dobila odlaskom u penziju i izrađivanje modnih komada od pseća dlake i vune je samo jedan od projekata na kojima radi. "Osim ovoga idem i na kurs zlatoveza i super mi je", ističe Slavica i dodaje da je najponosnija što se njenom unuku dopada ono što radi.

